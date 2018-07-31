EMAA kursiyerlerinin seramik heykelleri sergileniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) işbirliğinde düzenlenen 2018 Bahar Dönemi “Heykelin Halleri’ kursunun sergi açılışı gerçekleştirildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve EMAA Başkanılığı’nı da yürüten heykeltıraş Zehra Şonya’nın konuşma yaptığı gecede, kursiyerlerin yaptıkları heykeller sergilendi, ardından da katılım belgeleri takdim edildi.

Sergi, 3 Ağustos Cuma gününe kadar 18:00 ile 21:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Açılışta konuşan EMAA Başkanı Zehra Şonya, yaklaşık bir yıldır heykel kursları verdiklerini söyleyerek, kurslara ilgi gösteren ve katılan herkese teşekkür etti.

Heykel kurslarının ilgi görmesinin mutluluk verici olduğunu söyleyen Şonya, heykel sanatının da diğer sanatlar gibi daha uygulanır ve daha yapılır olması gerektiğinin altını çizdi. Heykel ile uğraşan ve heykelle seramik arasındaki farkı bilen insanların yetişmesini arzu ettiğini söyleyen Şonya, oldukça keyifli bir kurs dönemi geçirdiklerini belirterek, bu fırsatı veren LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

Etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise, kursa katılıp bu kadar zahmetli bir süreci başarıyla tamamlayan herkesi kutladı.

Harmancı ayrıca, EMAA Başkanı Zehra Şonya’nın özverisi ve çabası yanında ısrarla ve inatla heykel sanatına yaptığı katkıların takdir edilmesi gerektiğini vurguladı. EMAA ile güzel bir işbirliği yaptıklarını belirten Harmancı, bunun artarak devam edeceğini ve derneğin ihtiyaçları doğrultusunda çalışma yürütüleceğini kaydetti.

