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Elis Sermaye, Bogota Büyükelçisi’yle görüştü

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Elis Sermaye, Bogota Büyükelçisi’yle görüştü

World Latine Dance Cup yarışması için Kolombiya'da bulunan Elis Sermaye ve ekibimiz, ülkemize dönüş yolculuğunda, Türkiye Bogota Büyük Elçiliğinin daveti üzerine, Elçiliğe ziyarette bulundu.

Elçilik Müsteşarı, Sabih Can Kanadoğlu'nun kabulünde, ekibimizle yarışma ve çalışmalar hakkında güzel bir sohbet gerçekleştirildi. Görüşmede, ekibimizin Kolombiya Medellin'de düzenlenen WLDC organizasyonu, ve ekibimizin orada yaşadığı sorunlar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Bogota Büyükelçisi Kanadoğlu, konuya çok hassas yaklaşıp, gerekli girişimlerin elçilik aracılığı ile de yapılacağının ve konuyu araştıracakları sözünü verdi. Organizasyonda yaşanan bayrak krizi konusunda da, ekibimizin dirayetli duruşundan dolayı, Kanadoğlu tarafından takdir alındı.

Görüşmenin sonunda, 2020 senesinde yapılacak WLDC yarışması içinde, ellerinden gelebilecek her türlü desteğe de hazır olduklarını belirten elçilik müsteşarı, dansçımız Elis Sermaye'ye başarılar diledi.

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