El emeği üretimler sergide

Mağusa’da Kadın El Sanatları Atölyesi’ndeki kadınların el emeği göz nuru üretimleri sergilendi

Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi (MGA)’nın Kadın El Sanatları Atölyesi’nin el emeği üretimleri Buğday Camii’nde sergilendi. Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi’nin Kadın El Sanatları Atölyesi’ndeki kadınlarının el emeği göz nuru üretimlerinin sergilendiği Kadın El Sanatları Sergisi, Buğday Camii’nde önceki gün saat 18:00’da Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından açıldı. MGA’nın Kadın El Sanatları Atölyesi’ndeki kadınların, koza, sele sepet, kabak oymacılık lefkara, kurdele, altın işi, keremit boyama, ahşap boyama ve tel kırma gibi üretimlerinin sergilendiği Kadın El Sanatları Sergisi bugün de ziyaret edilebilecek.

Kadın el sanatları eğitmenlerinden Emine Yüksek, kursiyerlerden Ayşe Çiriş’in yaptığı bir çalışmayı Başkan İsmail Arter’e takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter serginin açılışında yaptığı konuşmada, MGA’nın kadın el sanatları sergisinde kadınların emeklerinin sergileneceğini, her sanatsal faaliyetin çok önemli olduğunu ancak kadın eli değen eserlerin daha önemli olduğunu belirtti. Hem eğitmenlere hem üretimde bulunan kadınlara çok teşekkür eden Başkan Arter, MGA’nın faaliyete başladığı günden itibaren kadınların sayesinde çalışmaların arttığını ve epeyi yol kat ettiklerini ve bundan dolayı da mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Arter, Sakarya MGA’daki çalışmalara ek olarak Maraş MGA tesislerini de faaliyete geçireceklerini ve orada da çalışmaların yapılacağını söyledi.

Kadın El Sanatları Atölyesi kursiyerlerinden Gülsen İyisever ise, MGA El sanatları atölyesinin el sanatlarını yaşatmak ve yaygınlaştırmak, kadınların el becerilerini geliştirmek gibi hedeflerinin olduğunu, birşeyler üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve paylaştıklarını ifade ederek, eğitmenler Emine Yüksek ve Feride Pekri Demir’e, MGA sorumlusu Refik Hazır’a ve kendilerine imkan sağlayana Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.