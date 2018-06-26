Ekrem Mavigözlü 3. albümü için stüdyoya girdi

Kıbrıslı bestekar sanatçı Ekrem Mavigözlü yeni albüm çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yıllarda ''Güneş Gibi Ve ''Zaman Daralmış'' isimli iki albüm çıkartan sanatçı yeni şarkıları ile sanatseverlerin huzuruna çıkmayı hedefliyor. Önceki albümlerde olduğu gibi yeni albümdeki tüm şarkıların söz ve müzikleri yine sanatçıya ait. Albümün aranje ve stüdyo kayıtlarını ise yine ülkemiz sanatçılarından Çağıl İşgüzar üstlendi.
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