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Eğitime anlamlı bağış

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Tüm geliri eğitime bağışlanacak olan Zekai Yeşiladalı’nin resim sergisi açıldı

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Eğitime anlamlı bağış
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Geçtiğimiz yıllarda moda ile sosyal sorumluluk projelerini birleştirdiği pek çok

projeyi hayata geçiren Merit International, 2.resim sanatı ile Kuzey Kıbrıs’a destek olamaya devam ediyor.

Tüm geliri eğitime bağışlanacak olan Kuzey Kıbrıslı sanatçı Zekai Yeşiladalı’nin resim sergisi, Merit Royal Hotel’ de kalabalık bir davetli topluğunun katıldığı tören ile açıldı.

Serginin açılış töreninde bir konuşma yapan Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, sanat bir ülkenin gülen yüzü olduğunu belirterek, “Merit International olarak 2019 yılının 2. Merit Sanat projesinin onurunu yaşıyoruz.  Yaptığımız her sosyal sorumluluk projesi bize ayrı bir mutluluk veriyor” dedi. Etkinliğe eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Zekai Yeşiladalı’nın ilkokuldan arkadaşı olduğunu belirterek, “Zekai diş hekimi oldu, ben mimar oldum. O, diş hekimliğinin yanı sıra ressam oldu, ben de mimarlığın yanı sıra politikacı oldum. Yollarımız yıllar sonra bu akşam yeniden kesişti. Onun güzel eserlerinden oluşan sergiyi açmak benin için gurur verici” diye konuştu.

Etkinliğin sosyal amacı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, sergiden elde edilen gelirle bir okula katkı yapılacağını ifade ederek, bundan da ayrıca mutlu olduğunu söyledi. 

Sanatçı Zekai Yeşiladalı ise, “Hayatım boyunca sanatın içinde uğraştım bu yolda devam edeceğim. Böyle bir proje ve bu değerli kitle beni çok heyecanlandırdı. Sanat paylaşmakla yücelir’ dedi.

Merit Royal Otel’de yer alan sergi, Kıbrıs’ın doğa ve insan karakteristiğini yansıtıyor. Sergi 31 Mart’a kadar izlenebilecek.

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