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Duygulandıran bir oyun

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1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönem, tiyatral bir sunumla sahneye taşındı

Duygulandıran bir oyun
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Kültür Dairesi organizasyonuyla, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi, “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyunu sahneledi.

Oyun, önceki akşam Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelendi.

Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı ve Yönetmen Hüseyin Köroğlu ile Şenay Saçbüker’in rol aldığı oyun, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi tiyatral bir sunumla, mektuplarla ve müziklerle sahneye taşıdı.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı ve Hüseyin Köroğlu’nun yönettiği oyunun sonunda öğrenci ve izleyiciler sahneye davet edilerek hep birlikte Onuncu Yıl Marşı okundu.

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