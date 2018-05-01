Duygulandıran belgesel

Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisinin hayat hikayesinin anlatıldığı “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli” duygulu anlar yaşattı

“Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli”, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC İzmir Başkonsolosluğu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi işbirliğinde İzmirli sanatseverlerle buluştu.

Genel Yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın yaptığı belgeselde, Kıbrıs’ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatı ele alındı.

Drama Yönetmenliğini Ömer Evre’nin ve Görüntü Yönetmenliğini Zeyde Yalıner Örek’in üstlendiği belgeselin gösterimi, seçkin bir davetli grubunun katılımı ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde gerçekleştirildi.

Bedia Okan Göreli’nin katılımı ile gerçekleştirilen gösterimde duygulu anlar yaşandı. Filmi akrabaları, meslektaşları ve Kıbrıslı dostları ile birlikte izleyen Bedia Okan film boyunca zaman zaman kahkahalara, zaman zaman ise göz yaşalarına boğuldu. Filmi hazırlayanlara teşekkür eden Okan, gösterim sonunda film ekibine ve katılımcılara şükranlarını sundu.