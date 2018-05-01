banner107
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
14 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
230 0
Kiralık araç cayır cayır yandı
Kiralık araç cayır cayır yandı
110 0
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
176 0
Nisan Şakası nefes kesti
Nisan Şakası nefes kesti
20 0
Ömür Gedik coşkusu
Ömür Gedik coşkusu
179 0
Şok diyetler ölüme kadar götürür
Şok diyetler ölüme kadar götürür
7 0
Derbide Aslan kükredi
Derbide Aslan kükredi
31 0
banner82
banner147

Duygulandıran belgesel

banner27

Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisinin hayat hikayesinin anlatıldığı “Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli” duygulu anlar yaşattı

Duygulandıran belgesel
banner137

“Söz’ün Son Kadını: Bedia Hanım Belgeseli”,  Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC İzmir Başkonsolosluğu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şubesi işbirliğinde İzmirli sanatseverlerle buluştu.

Genel Yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç.  Dr. Fevzi Kasap’ın yaptığı belgeselde, Kıbrıs’ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatı ele alındı.

Drama Yönetmenliğini Ömer Evre’nin ve Görüntü Yönetmenliğini Zeyde Yalıner Örek’in üstlendiği belgeselin gösterimi, seçkin bir davetli grubunun katılımı ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Lokali’nde gerçekleştirildi.

Bedia Okan Göreli’nin katılımı ile gerçekleştirilen gösterimde duygulu anlar yaşandı. Filmi akrabaları, meslektaşları ve Kıbrıslı dostları ile birlikte izleyen Bedia Okan film boyunca zaman zaman kahkahalara, zaman zaman ise göz yaşalarına boğuldu. Filmi hazırlayanlara teşekkür eden Okan, gösterim sonunda film ekibine ve katılımcılara şükranlarını sundu.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.