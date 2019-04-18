Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy ile birlikte sahne aldı. Şarkıların halk dansları eşliğinde seslendirildiği gecede duygu seli yaşandı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, SILA 4 grubundan Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy ile birlikte sahne aldı.

Önceki gece Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de yer alan konserde, SILA 4’ün en sevilen eserleri halk dansları eşliğinde seslendirildi. Konser, Ali Hoca yönetiminde Simge Akdoğu, İnci Moreket Alicik, Eril Cambaz ve Emre Pehlivan vokalistliğinde gerçekleşti.

Sanatseverin katıldığı konser sonunda Sıla 4’ün temellerini oluşturan Bayrak Kuartet, müzik grubunun kurucularından Yılmaz Kalfaoğlu, Süleyman Görün’e, Sıla 4 üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzat Gürsoy’a, Sıla 4’ün yaşama veda eden üyeleri Aydın Kalfaoğlu’nun kızı Ceyda Kalfaoğlu Tilki’ye, Raif Denktaş’ın kardeşi Ender Denktaş Vangöl’e Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından birer anı plaketi sunuldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konser sonrası yaptığı konuşmada, konser nedeniyle bir duygu seli yaşandığını ifade ederek, “Bu sahnede bu güzel müziği dinlemek bambaşka bir duygu… Son parçadan etkilenerek bir şey söylemek istiyorum: Kıbrıs Türk halkı, SILA 4’ten vazgeçemedi ve vazgeçemeyecek” dedi.



Konser salonunun doluluğuna da işaret eden Akıncı, bunun bir başka mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, “Ben Kıbrıs Türk halkının kendi değerlerine sahip çıkacağının bilincindeydim. Bu gece bunu kanıtladınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve SILA 4’ün bir araya gelmesinin büyük bir buluşma olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, SILA 4 ve grubun köklerini oluşturan Bayrak Kuartet’in toplum için çok önemli değerler yetiştirdiğini kaydetti.



SILA 4 üyelerinin köylere gidip Kıbrıs Türk ezgilerini araştırdığını ve bu ezgilerle bezenmiş şarkıları ülke insanıyla buluşturduğunu anımsatan Akıncı, “Sevgili Raif’in ve Aydın’ın ruhu şad olsun bizlere değer kattılar… Sevgili Erdinç ve sevgili Ferahzat’ı da bu noktada hala daha bu enerjiyle bu değerleri yaşatıp hatırlattıkları için can-ı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

SILA 4’ün 1970 ve 1980’lerin bir değeri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın da son birkaç yılın ortaya çıkardığı bir değer olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu değerlerin bileşkesinin büyük güzellikler yarattığını kaydederek “Bu güzellikler devam etsin. Onlardan da ilham alarak yeni kuşaklar yetiştirelim ve geleceğe daha emin adımlarla ve kendi değerlerimize sahip çıkarak devam edelim” diye konuştu.

“Burada Kıbrıs’ı yaşadık. Kıbrıs Türk halkını ve onun değerlerini yaşadık… Küçücük çocuklarımızla, folklorumuzla, koromuzla, SILA 4’le ve orkestramızla bu akşam hep biz idik… Bizden değerlerdi… Ne mutlu bizlere böyle değerlerimiz olduğu için” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, SILA 4’ün konserlerinin devam edeceğine inanç belirtti.



Konser programında; Selvim, Çıgdım Beşbarmak Dağına, Ararım Sorarım Seni, Kıbrısım, Ata Binesim Geldi, Zeytin, Gave, Garanfil, Kıbrıs Gelini, Ayrılık, Gara Gözlü Yarim, Gelmedin ve Köprü isimli eserler seslendirildi.