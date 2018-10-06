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Duygu dolu sergi

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Alayköy’de yıllarca yaşamış ve hayatını kaybetmiş insanların fotoğrafları, “Alayköy’ün Kayıp Yüzü” adlı etkinlikte sergilendi

Duygu dolu sergi
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Alayköy Folklor Derneği tarafından gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören “Alayköy’ün Kayıp Yüzü” adlı fotoğraf sergisi gerçekleşti.

Sergi, Alayköy’de yıllarca yaşamış ve hayatını kaybetmiş insanların günümüzdeki halka ve ailelerine bir anı olarak sunulması ve hafızalarda kazınan yüzlerce kişinin hatırlanması adına yapıldı.

Yaklaşık 1 yıl süren hazırlık ve bilgi toplama sürecinde Alayköy Folklor Derneği gerektiğinde kapı kapı gezerek 200 insanın fotoğrafına ve doğum – ölüm yılı gibi kişisel bilgilerine ulaştı.

Aynı zamanda yaşamış bu insanların çoğunun Alayköy’e hangi yıllarda yerleştiğine, mesleklerinin ne olduğuna ve kişisel lakaplarına ulaşılıp kayıt altına alındı.

Geçtiğimiz Pazar günü açılışı yapılan sergiyi yüzlerce insan ziyaret ederek ailelerini, arkadaşlarını, komşularını ve tanıdıkları tüm vefat etmiş insanları bir kez daha hatırlayarak duygu dolu anlar yaşadı.

 Alayköy Folklor Derneği aynı zamanda düzenlenen bu projeyi daha da geliştirerek bir kitap hazırlamayı ve Alayköy adına ve halkına büyük bir miras olarak bırakmayı düşündüklerini de belirti.

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