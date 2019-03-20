Dünya Şiir Günü Yakın Doğu Üniversitesi’nde kutlandı

“Dünya Şiir Günü” dolayısıyla 19 Mart Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de “Kıbrıs Türk Şiirinin Dünü ve Bugünü” isimli panel ve şiir okuma etkinliği yapıldı

“Dünya Şiir Günü” 19 Mart Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de “Kıbrıs Türk Şiirinin Dünü ve Bugünü” isimli panel ve şiir okuma etkinliğiyle kutlandı.

İlk kez 1999 yılında UNESCO tarafından ilan edilen “Dünya Şiir Günü”nün amacı: “Farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir hareketlerine taze bir enerji” sağlamak olarak nitelendiriliyor. Bu bağlamda 19 Mart Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de “Kıbrıs Türk Şiirinin Dün ve Bugünü” adlı bir panel ve şiir okuma etkinliği düzenlendi. Kıbrıs Türk şiirinin usta isimlerinden öykücü-şair M.Kansu, şair-yazar Mehmet Levent ve şair-araştırmacı yazar Altay Burağan etkinliğe katıldı.

Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türkçe Öğretmenliği’nin birlikte düzenlediği panel-şiir dinletisinin oturum başkanlığını Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç.Dr. Şevket Öznur, üstlendi. Açılış konuşmasında Öznur, Kıbrıs Türk şiirine büyük katkıları olan üç yazar hakkında öğrencilere ve misafirlere bilgiler aktardı. Şairler, kendi şiir sanatları ve Kıbrıs Türk şiiri hakkında bilgiler verdikten sonra , kendi şiirlerini misafirlere okudular.

Üç bölümden oluşan oturumda şairler şiirlerinin çeşitli dönemlerinde yazılan şiirleri okuyarak, öğrencilere şiirlerinin nasıl değiştiğini ve geliştiği gösterdiler. Soru-cevap bölümünden sonra etkinlik plaket takdimi ile son buldu.