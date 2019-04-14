Dünya Sanat Günü nedeniyle YDÜ müzeleri bir hafta boyunca bedava

Yakın Doğu Üniversitesi, her yıl pek çok sanat etkinliği ile bir sanat haftası olarak kutlanan Dünya Sanat Günü nedeniyle kampus içerisinde bulunan müze ve açık olan 9 farklı serginin bir hafta boyunca ücretsiz gezilebileceğini duyurdu. Dünya Sanat Günü Etkinlikleri kapsamında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de sanatseverleri Kazakistan ve Kırgızistan sanatçılarının 2 ayrı sergisi ile buluşturacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Dünya Sanat Haftası nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Bünyesinde yer alan müzeler ile 9 ayrı noktada açık bulunan sergilerin bir hafta boyunca tüm KKTC vatandaşları tarafından ücretsiz gezebileceği bildirildi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Görkem Bulunç, “15 Nisan Dünya Sanat Günü” vesilesiyle sanata gönül veren tüm sanatçıları ve sanatseverleri kutladı.

Özgürlük ve özgünlük durumu olan sanat ile sanatçının yaşamımızdan eksik olmamasını temenni eden Bulunç mesajında, “Dünyanın farklı coğrafyalarında sanat icra etmeye çalışan Türk Dünyası'na ait tüm sanatçılarımızın ve dünya sanat camiasının 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü kutlar, evrensel ortak bir dil olan sanatın altında far