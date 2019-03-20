Dt. İrfan Özbeşer’den “Colours Of Life” (Hayatın Renkleri) sergisi

Dt. İrfan Özbeşer’in “Colours Of Life” (Hayatın Renkleri) adlı birinci kişisel resim sergisi 1 Nisan’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından saat 19.00’da açılacak olan sergi, 6 Nisan’a kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.

İrfan Özbeşer, Diş Hekimliği mesleğini özel sektörde 35 yıl yapıp emekli olduktan sonra, uzun yıllardan beri devam ettirdiği resim çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çeşitli denemeler yapmasının ardından ünlülerin portrelerini yapmaya başladı. Daha sonra ise, ülkedeki siyasi kimlikleri, akrilik boya kullanarak tuval üzerine çizmeye başladı. Ailesi ve arkadaşlarının teşviki ile bir sergi açmaya karar vererek, bu yönde çalışmalarını sürdürdü.