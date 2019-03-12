Dr. Küçük resim yarışmasının sonuçları açıklandı

Liderimizin 113. yıl dönümü anısına düzenlenen “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmanın ödül töreni ve sergisi ise Perşembe günü yapılacak

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasının sonuçları dün açıklandı.

Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 113. yıl dönümü anısına düzenlenen yarışmaya 15 okuldan 444 öğrenci katıldı.

Yarışmanın ödül töreni ve sergisi 14 Mart Perşembe, Açık Öğretim Fakültesi’nde saat 16.30’da gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Modern Sanat Müzesi Danışmanı Yardımcı Doçent Mustafa Hastürk, Doçent Serkan İlseven ve Ressam Kezban Tanlı’dan oluşan jürinin derecelendirmeksizin belirlediği ödül kazananlar şöyle:

Ezgi Yerli’nin resmi

Ilgın Göçen’in resmi