Dr. Fazıl Küçük sergisi yoğun ilgi görüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiye ülkenin dört bir köşesinden ziyaretler devam ediyor.

Anafartalar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret ettiler.

Anafartalar Lisesi tarih öğretmeni Züleyha Atakara sergiyi ziyarette yaptığı açıklamada, " Çok anlamlı ve güzel bir etkinlik olan sergi, hem tarih hem de sanatsal açıdan bizim için görsel bir şölen oldu” dedi.

Sergide, Kıbrıs Türk Halkının lideri olan Dr. Küçük ve Milli Mücadele yılları ile ilgili bilgilendirici görseller ve işitsel materyaller var olduğunu dile getiren Atakara, Kıbrıs Türk halkının sanatçılarının eserlerini görme fırsatı bulduklarını da sözlerine ekledi.

Anafartalar Lisesi tarih öğretmenlerinden Anıt Ergin ise; "Kıbrıs Türk Toplumu adına çok büyük bir önem arz eden Dr. Fazıl Küçük’ün bundan sonraki nesillere de yaptıklarının hatırlatılması yönünde çok önemli bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Kıbrıslı Türk ressamlarımızın eserlerini de burada görmek ayrı bir mutluluk verdi. İnanıyorum ki bu farkındalık şimdiki ve gelecek nesillere aktarılacaktır” dedi.

Girne Anafartalar Lisesi Öğrencileri “Dr. Fazıl Küçük Ve Millî Mücadele” sergisini ziyaret etti