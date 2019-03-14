banner255
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
28 0
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
40 0
 
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
51 0
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
23 0
Altınordu Erez ile şampiyon
Altınordu Erez ile şampiyon
85 0
18 0
274 0
banner82

Dr. Fazıl Küçük sergisi yoğun ilgi görüyor

banner27

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiye ülkenin dört bir köşesinden ziyaretler devam ediyor.

banner262
Dr. Fazıl Küçük sergisi yoğun ilgi görüyor
banner267

 

 

Anafartalar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir grup “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret ettiler.

Anafartalar Lisesi tarih öğretmeni Züleyha Atakara sergiyi ziyarette yaptığı açıklamada, " Çok anlamlı ve güzel bir etkinlik olan sergi, hem tarih hem de sanatsal açıdan bizim için görsel bir şölen oldu” dedi.

Sergide, Kıbrıs Türk Halkının lideri olan Dr. Küçük ve Milli Mücadele yılları ile ilgili bilgilendirici görseller ve işitsel materyaller var olduğunu dile getiren Atakara, Kıbrıs Türk halkının sanatçılarının eserlerini görme fırsatı bulduklarını da sözlerine ekledi.

Anafartalar Lisesi tarih öğretmenlerinden Anıt Ergin ise; "Kıbrıs Türk Toplumu adına çok büyük bir önem arz eden Dr. Fazıl Küçük’ün bundan sonraki nesillere de yaptıklarının hatırlatılması yönünde çok önemli bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Kıbrıslı Türk ressamlarımızın eserlerini de burada görmek ayrı bir mutluluk verdi. İnanıyorum ki bu farkındalık şimdiki ve gelecek nesillere aktarılacaktır” dedi.

Girne Anafartalar Lisesi Öğrencileri “Dr. Fazıl Küçük Ve Millî Mücadele” sergisini ziyaret etti

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.