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Dostluk örneği

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Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve ABD’nin Georgia Institute Of Technology koroları Lefkoşa AKM’de ortak konser verdi

Dostluk örneği
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 Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve ABD’nin Georgia Institute Of Technology koroları Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde ortak konser verdi.
İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde ilk olarak müzik öğretmeni İpek Kıranbay tarafından hazırlanan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Koro öğrencileri, ardından ise ülke Amerika’dan Georgia Institute of Technology öğrencilerinin oluşturduğu Chamber Choir korosu sahne aldı.
Konserin finali ise Rauf Kasimov’un piyano eşliğinde her iki koro öğrencileri tarafından sunulan İngilizce şarkıyla yapıldı.
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Tüner Tanpınar, böylesi etkinliklerle farklı kültürde öğrencilerin biraraya gelmesi ve birşeylerin paylaşılmasına başlanmasıyla dostlukların kapısının açıldığını söyledi. Tanpınar, eğitim-öğretimde yeni ufuklara doğru yelken açmanın daima yeniliklere vesile

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