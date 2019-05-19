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“Don Kişot’um Ben” Gazimağusa’da tiyatro severlerle buluştu

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Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı, “Don Kişot’um Ben” tiyatro oyunu cuma akşamı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda seyirciyle buluştu

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“Don Kişot’um Ben” Gazimağusa’da tiyatro severlerle buluştu
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(MHA)

DAÜ 24. Bahar Festivali kapsamında başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı, “Don Kişot’um Ben” tiyatro oyunu dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda tiyatro severlerle buluştu.

Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot, Bulgakov’ın dönemini yakalayan uyarlaması üzerine yazılan yeni hikayeyle Ozan Güven çılgın asilzade Don Kişot’a, Günay Karacaoğlu ise silahtarı Sancho Panza’ya hayat veriyor.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nı dolduran Gazimağusalılar, “Don Kişot’um Ben” tiyatro severlerden oldukça yoğun ilgi gördü.

Oyunun sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı. Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu tiyatro sonunda oyunculara plaket takdim etti.

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