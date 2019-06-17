Dilekkaya Hellim Festivali Mesarya’yı salladı!

Ülkemizin yetiştirdiği Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Ziynet Sali, doğduğu yer olan Dilekkaya'da ilki düzenlenen "Dilekkaya Hellim Festivali"nde hem köylülerine hem de KKTC halkına güzel bir sürpriz yaptı. Ziynet Sali ve Erkan Erzurumlu dün akşam gerçekleşen festivalde sahne alarak en güzel ve en özel şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Ülkemizin en sevilen gruplarından SOS de birbirinden güzel şarkılarıyla geceye son noktayı koydu.

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı köylerde her yıl geleneksel olarak gerçekleşen festivallerin arasına bu yıl ilk kez katılan "Dilekkaya Hellim Festivali", bir ilk olmasına rağmen muhteşem atmosferiyle Mesarya halkını coşturdu.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, etkinliği düzenleyen tüm belediye çalışanlarına, Dilekkaya’daki komiteye, muhtara ve tüm kararları birlikte aldığı meclis üyelerine teşekkürlerini sunarken, birincisi muhteşem olan festivalin diğer yıllarda çok daha iyi olacağını söyledi.

Hellim üretimi ile ünlü olan Dilekkaya’da dün (16.06.2019) hellim ikramı ile başlayan festivale; Başbakan Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Milletvekilleri Sıla Usar ve Özdil Nami, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Dirican, Tugay Kurmay Başkanı Mustafa Çaykuş, 28. Mekanize Piyade Alay Komutanı Mehmet Sivcan, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Yardımcısı Erol Umut, Dilekkayalılar, civar köy muhtarları ve Mesarya bölgesi halkı katıldı.

Başbakan Ersin Tatar’ın, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in ve Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğluları’nın konuşmalarının ardından festival; Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Dilekkaya Dans Team Modern Dans Gösterisi, Akdoğan Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, Grup KAZINS, tavla turnuvası, Dilekkaya İlkokulu dans gösterisi, Değirmenlik Belediyesi Orkestrası konseri, Dilekkaya gençlerinin müzik dinletisi, Göçmenköy Taşkınköy Kültür Sanat Derneği Halk Dansları gösterisi, Grup Otantik, Mağusa Kültür Derneği Hint Dans Gösterisi, DES-DER ve YDÜ Latin dansları sahne aldı.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e, meclis üyelerine ve etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederken, Dilekkaya’nın Mesarya’nın önemli bir noktası olduğunu, hellimin ne karar önemli olduğunun ortaya konulmasının da çok önemli olduğunun altını çizdi. Ersin Tatar, hükümet olarak hellim üretiminin destekleneceğini de belirtti.

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğluları ise konuşmasında; bu festivalin yapılmasında maddi manevi desteği esirgemeyen Başkan Ali Karavezirler’e, meclis üyelerine, tüm belediye çalışanlarına ve komite çalışanlarına teşekkür etti.