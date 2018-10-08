Devlet Tiyatroları sezonu “Şahane Düğün” oyunuyla açıyor

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 2018/2019 sezonunu, Robin Hawdon’ın yazdığı, Özcan Özer’in çevirdiği ve Nehir Demirel’in konuk olarak yönetmenliğini yaptığı “Şahane Düğün” oyunuyla açıyor.

İki perdelik komedi, evleneceği günün sabahı yatakta tanımadığı biriyle uyanan damat adayının ve zincirleme şekilde işin içine karışan herkesin muhteşem mücadelesini konu alıyor.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamaya göre, “Şahane Düğün”; 12 Ekim’den itibaren her cuma Lefkoşa AKM’de saat 20.00’de sahnelenecek. Bilgi için telefon numarası 228 71 91/228 01 91.

Oyunda; Ahmet Alper Ayana, Deniz Aslım, Cevahir Caşgir, Zehra Evliya Parıldak, Birce Birsel Çağlar Çiçekli ve Özlem Özkaram rol alıyor. Oyunun dekor tasarımını Hüseyin Özinal, kostüm tasarımını Fatma Bender, afiş/broşür tasarımını ise Asya Kazafanalı üstlendi. Reji asistanı ve sahne amiri olan Ali Şaşkara’nın yanında, teknik ekipte ise; dekor uygulamada Mehmet Isırgan ve Hayali Okuyucu, köstüm uygulamada Gülsen Dünki, ışık uygulamada Mustafa Kral, efekt uygulamada Fatih Çiçekli ve sahne teknisyeni olarak da Mehmet Isırgan, Hayali Okuyucu ve Yalçın Arıcı görev alıyor. Oyunun fotoğrafları ise Harun Uçar tarafından çekildi.