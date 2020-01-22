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Derman Atik "Uluslararası Tiyatro Adamı" Ödülüne layık görüldü

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KKTC’li tiyatro sanatçılarından, tiyatro yönetmeni, Girne ve Çatalköy Belediyeleri Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Tiyatro Gazetesi’nin düzenlediği 6’ncı Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında “Uluslararası Tiyatro Adamı Ödülü”ne layık görüldü.

Derman Atik "Uluslararası Tiyatro Adamı" Ödülüne layık görüldü

Atik, ödülünü 3 Şubat Pazartesi günü, İstanbul’da Su Gösteri Sanatları Sahnesi’nde gerçekleştirilecek 6’ncı Tiyatro Ödülleri Töreninde alacak. 

Atik tarafından yapılan açıklamaya göre Anadolu Tiyatro Ödülleri, uluslararası bir kimliğe sahip ve bu yıl, Atik’in de aralarında olacağı, Romanya, Almanya, Azerbaycan’dan da sanatçılar ödüllerini almak üzere törene katıalcak.

Tiyatro gazetesinin merkezi olan ve geçtiğimiz Ağustos ayında bir kaza sonucu yanan Su Gösteri Sanatları Sahnesi, Anadolu Tiyatro Ödül Töreni'yle birlikte perdelerini yeniden açacak. 

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