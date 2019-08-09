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Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları grubu Romanya'da Festivale katıldı

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Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları grubu Romanya'da Festivale katıldı
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Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Orak Grubu, Romanya’nın Pieatra Neamt şehrinde düzenlenen “XXII. Editation International Folk Dans Festivali”ne katıldı. 

Belediyeden verilen bilgiye göre, Festivale katılan grup yurda dönüşünün ardından Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti. 

Karavezirler, Romanya’nın ev sahipliği yaptığı ve KKTC’nin yanı sıra Kolombiya, Sırbistan, Ermenistan, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti’nin katıldığı festivalde gösterdikleri başarıdan dolayı grup üyelerine teşekkür etti.

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Direktörü Tahir Kaptanoğlu ile eğitmenler Salih Kurtel, Ebru Kurtel, Nurtaç Altan ve  -Halk Dansları Topluluğu müzisyenlerinden Murat Çırakoğlu, Osman Korkmaz, Serin Aktaşlı ayrıca, kafileye eşlik eden As Başkan Mustafa Şehitoğlu, As Başkan Yardımcısı Hasan Güneşel ve Laika Çakır; da Romanya’daki festival hakkında Başkana bilgi verdi.

Festivalin ilk gününden finaline kadar Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılandığını anlatan kafile yöneticileri, “Bir festivali daha başarıyla tamamladık, gençlerimiz yeni deneyimler elde ederken, hem ülkemizi hem de Değirmenlik temsil edilmiş, alkışlanmıştır” dedi.

Başkan Ali Karavezirler, bu önemli organizasyona katılımda iletişimi sağlayan Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı ve Cioff Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa’ya da teşekkür etti. 

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