Değerli besteci ve şef Altay hayatını kaybetti

Uzun zamandan beri tedavi gördüğü solunum yetmezliği hastalığına yenik düşen değerli besteci ve şef Türkay Altay hayatını kaybetti. Altay yarın (Cumartesi) öğlen Lefkoşa Kabristanında, İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında, toprağa emanet edilecek.

Türkay Altay kimdir?

Türkay Altay ,Kıbrıs Türk halk müziğine yıllarca emek veren ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sanat danışmanı olarak görev yapmıştı. Besteci Şef ve Müzik Eğitmeni Türkay Altay’ın sözü ve bestesini yaptığı “Yaban Çiçeği” ve “Bir Bir Birilerine” Aramızda Beşparmaklar ve Toroslar" gibi eserlerin yanında sadece bestesini yaptığı “Susmasın Şarkılar” ve “Takvimler İçinde” gibi daha pekçok eseri bulunmakta.