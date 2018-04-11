DAÜ-KAM ve EMAA'dan Sanat günü etkinliği

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kadir Kaba’nın modern Kıbrıs Türk fotoğrafının kurucusu M. Fevzi Akarsu’nun hayatını ve eserlerini kaleme aldığı kitabının tanıtımı ve kitapla ilişkili olarak orijinal fotoğrafların da yer aldığı sergi, Cuma günü saat 19.00’da, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.
Sergi 19 Nisana kadar hafta içi 18:00 – 21:00, cumartesi günü 10:00 – 13:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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