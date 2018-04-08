“Çürüme" sergisi Arasta’da sergilendi

Sümer Erek ‘Çürüme’ adını verdiği enstalasyon ve performans çalışması dün Arasta’da sergilendi.

Sergileme dün 14.00’ten 17.00’ye kadar Arasta’daki Lokmacı barikatı yanında, Alevi Kültür Merkezi karşısındaki Baf Sokak’ta yapıldı.

Sümer Erek, ülkeden göç ederken geride bıraktığı 1974-1978 dönemlerine ait eserlerini yılların bıraktığı izlere el sürmeden Lefkoşa’nın metruk bir mekanını da olduğu gibi kullanarak sergiledi.



