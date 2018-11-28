Cumhuriyet Sergisi sürüyor, sırada liderimizin sergisi var

YDÜ’de 38 sanatçının 103 eserinden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 22 Aralık'a kadar devam edecek. Liderimiz Dr. Küçük’ün ölüm yıldönümü anısına ise 15 Ocak’ta “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi açılacak

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Merkezi’ne bağlı Kıbrıs Sanat Merkezi’nde, 38 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 103 eserden oluşan “Cumhuriyet Sergisi”'ne sanatseverlerin ziyaretleri sürüyor.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nin üçüncü sergisine ev sahipliği yaptığı etkinlik sanatseverler tarafından büyük beğeniyle takip ediliyor.

Küratörlüğünü Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün yaptığı, farklı tekniklerle hazırlanan resim, heykel, seramik, baskı resim ile fotoğraf gibi eserlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 22 Aralık 2018 cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk mücadele tarihi liderlerimiz olan Dr. Fazıl Küçük anısına da sergi hazırlıkları başladı. Sergi 15 Ocak 2019 tarihinde gerek Yakın Doğu Üniversitesinde çalışan gerekse de ülkemiz sanatçılarının katılımı ile Kıbrıs Türk Mücadele tarihi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeni ile bir sergi açılacak.

Açıklamada, gerek Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak gerekse de Milli Tarih Müzesinin envanterini zenginleştirmek amacıyla ülkemiz sanatçıları tarafından hazırlanacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisinin, Kıbrıs Türk toplumu liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü münasebetiyle 15 Ocak 2019 tarihinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezinde açılacağı duyuruldu.

DR. FAZIL KÜÇÜK VE MİLLİ MÜCADELE SERGİSİNE ÜLKEMİZ SANATÇILARINA ESERLERİ İLE KATILIM ÇAĞRISI

Kıbrıs Türklerinin başlattığı istiklal mücadelesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in Sanat Danışmanı ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk, ülkemiz tarihi açısından önem taşıyan ve 15 Ocak’ta açılacak olan “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisine, gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerle katkıda bulunması için tüm sanatçılara çağrı yaptıklarını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Hastürk, sergiye katılmayı arzu eden sanatçıların sergi ile ilgili detaylı bilgileri belirtilen iletişim adreslerinden alabileceğini belirterek, sergide yer alacak eserlerin ise 2020’de açılacak olan Milli Tarih Müzesi envanterine kaydedilerek ileriki nesillere aktarımının sağlanacağını söyledi.