CSO Sezon kapanış konseri seyircisiz yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sezon Kapanış Konseri’ni, COVİD-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında canlı yayın ile seyircisiz gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00’de BRT, Kıbrıs Genç TV, Kanal Sim, Ada TV, Kanal T, Kıbrıs TV ve Diyalog TV’den canlı yayınlanacak Sezon Kapanış Konseri, Nihat Ağdaç direktörlüğünde Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi, Mısırlızade Sahnesi’nden seslendirilecek.

Konser programı şöyle:

“Canon in D, Johann Pachelbel, Air from Suite in D, Johann Sebastian Bach, Adagio in G minor, Tomaso Albinoni, La Oracion del Torero, Joaquin Turina, Intermezzo from “Cavalleria Rusticana”, Pietro Mascagni, Serenade for Strings, Edward Elgar, Salut D’amour, Edward Elgar, Serenade for Strings, Antonin Dvorak, Küçük Kıbrıs Süiti, Ali Hoca.”