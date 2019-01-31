CSO'dan Kış Konserleri

Ülkemiz adına en önemli sanat çalışmalarına imza atan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Oda Müziği Konseri ile 24 Ocak'ta G. Gabrieli, P. I. Tchaikovsky, J. Brahms, B. Fraser ve J. Raff’ın eserlerini sanatseverlerle buluşturmuştu.

Tüm sanatseverlerin sabırsızlıkla beklediği Kış Konserleri detayları belli oldu. Konserler sanatın tüm ada ile buluşması için 7 Şubat 2019 ve 8 Şubat 2019 olmak üzere iki ayrı günde ve ücretsiz gerçekleşecek.

Konser Programı:

Ali Hoca: ‘Kızkumu’ Klarnet Konçertosu / Clarinet Concerto

Ludwig van Beethoven: 2. Senfoni / Symphony No. 2

Şef / Conductor: Murat Menket

Solist-Klarnet / Soloist- Clarinet: Gültekin Ulutaş

Detaylar:

7 Şubat 2019 Perşembe - 20.00 / Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, LEFKOŞA

8 Şubat 2019 Cuma - 20.00 / ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu, KALKANLI