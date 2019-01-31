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CSO'dan Kış Konserleri

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CSO'dan Kış Konserleri
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Ülkemiz adına en önemli sanat çalışmalarına imza atan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Oda Müziği Konseri ile 24 Ocak'ta G. Gabrieli, P. I. Tchaikovsky, J. Brahms, B. Fraser ve J. Raff’ın eserlerini  sanatseverlerle buluşturmuştu.

Tüm sanatseverlerin sabırsızlıkla beklediği Kış Konserleri detayları belli oldu. Konserler  sanatın tüm ada ile buluşması için 7 Şubat 2019 ve 8 Şubat 2019 olmak üzere iki ayrı günde ve ücretsiz gerçekleşecek.

Konser Programı:

Ali Hoca: ‘Kızkumu’ Klarnet Konçertosu / Clarinet Concerto
Ludwig van Beethoven: 2. Senfoni / Symphony No. 2

Şef / Conductor: Murat Menket
Solist-Klarnet / Soloist- Clarinet: Gültekin Ulutaş

Detaylar:

7 Şubat 2019 Perşembe - 20.00 / Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, LEFKOŞA

8 Şubat 2019 Cuma - 20.00 / ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu, KALKANLI

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