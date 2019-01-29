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Çocukların sömestr tatilinde okuması gereken kitaplar

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Çocuklara yönelik seyahat ve macera konulu kitaplar, en az seyahat etmek kadar eğlenceli ve bilgilendiricidir. Dijital çağın getirdiği en sıkıcı durumlardan biri olarak çocukları akıllı telefon ve tabletlerden uzaklaştırmak bir hayli zorken, onları macera dolu kitaplara yönlendirmek son derece yararlı olacaktır.

Çocukların sömestr tatilinde okuması gereken kitaplar
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İşte küçük kaşifler için macera dolu sömestr tatili kitapları.

80 Günde Dünya Gezisi / Jules Verne

Jules Verne’in en sevilen yapıtlarından biri olan 80 Günde Dünya Gezisi, sömestr tatilinde çocuklarınızın okuyabileceği en keyifli macera kitapları arasında bulunuyor. Kitapta, seksen günde dünyayı dolaşmanın mümkün olduğunu öğrenen Londralı bir beyefendi olan Phileas Foog’un, uşağı Passepartout ile birlikte çıktığı bu olağanüstü yolculuğu ve başından geçen sıra dışı olaylar anlatılıyor. Yazıldığı günden beri popülaritesini hiç yitirmeyen 80 Günde Dünya Gezisi, çocuğunuzun hayal gücüne büyük ölçüde faydası olacak bir kitap.

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Dünyanın Merkezine Yolculuk / Jules Verne

“Riski göze alamayanlar, başarılara imza atamazlar.” Jules Verne’in klasikleşmiş eserlerinden biri olan Dünyanın Merkezine Yolculuk, her çocuğun mutlaka okuması gereken seyahat kitapları arasında yer alıyor. Almanya’nın Hamburg kentinin küçük bir kasabasında başlayan hikaye, oradan Danimarka’ya, oradan da İzlanda’nın başkenti Reykjavik’e ve dünyanın merkezi olan Sneffel Dağı’nın kraterlerine uzanıyor.

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Gulliver’in Gezileri / Jonathan Swift

Jonathan Swift’in kaleme aldığı Guliver’in Gezileri, Lemuel Gulliver ismindeki bir doktorun başından geçen olağanüstü öyküleri harika bir dille anlatıyor. Gulliver’in, seyahatlerinde geçirdiği deniz kazalarından kurtulan ve sığındığı kara parçasında karşısına çıkan birbirinden farklı zaman ve mekanlara sahip başka ülkelerde yaşadığı maceraları okuması oldukça keyifli. Kitap, dört ayrı yolculuğun anlatıldığı dört bölümden oluşuyor

123 Hooop! Serisi / Christina Falcon Maldonado

Tübitak Yayınları tarafından çıkan 123 Hooop! Serisi, dünyanın çeşitli ülkelerine yapılan seyahatleri anlatıyor. Hikayeler kadar kitapta yer alan resimler de çocukların fazlasıyla ilgisini çekecek cinsten. Şimdilik “Mısır’da”, “Brezilya’da”, “Çin’de” ve “Meksika’da” kitapları yayınlanmış ama devamının da geleceği tahmin ediliyor. İşin en güzel kısmı, kitapların geçtiği ülkelere dair ne varsa güzel bir özetinin sunulmuş olması.

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Harika Hayvanlar-Afrika / Tony Mitton ve Ant Parker

Hayvanlar aleminin tüm sırlarını öğrenmek isteyen çocuk okuyuculara yönelik olan Harika Hayvanlar-Afrika, Afrika’da tropik yağmur ormanlarından kuru çöllere, geniş otluklardan çayırlık alanlara dek uzanıyor. Bu yolculukta çocukları zürafa, zebra ve antilop süreleri bekliyor. Çocuğunuz bu kitabı nerede okursa okusun, kendisini macera dolu bir safaride hissetmemesi işten bile değil. Tony Mitton ve Ant Parker tarafından yazılmış olan Harika Hayvanlar-Afrika, bu gizemli kıtanın eğlenceli bir özeti niteliğinde.

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Huckleberry Finn’in Maceraları / Mark Twain

Mark Twain’in en iyi yapıtı olarak kabul edilen Huckleberry Finn’in Maceraları, özgürlük ve dostluk temalarını işleyen romanlardan biri. Eğitimsiz, batıl inançlara sahip, ancak iyi kalpli bir çocuk olan Huck ile siyahi köle Jim’in Mississippi Nehri boyunca yaşadıkları macera dolu yolculuğu konu ediniyor.

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Küçük Kara Balık / Samed Behrengi

“Ben bilmek istiyorum, hayat gerçekten bir avuç yerde dönüp durmak mı yoksa bu dünyada başka türlü yaşamak da mümkün mü?” demiş Küçük Kara Balık. Okuması en keyifli çocuk kitaplarından biri olan Küçük Kara Balık, İranlı yazar Samed Behrengi’nin bir yapıtı. Bir balık hikayesi deyip geçmemek lazım. Küçük Kara Balık, çocuklar için unutulmaz bir kitap olmasının yanı sıra, bir başucu kitabı niteliği de taşıyor.

Balonla Beş Hafta / Jules Verne

Jules Verne’in ilk romanı olan Balonla Beş Hafta, yayınlandığı dönem büyük bir yankı uyandırmış. Bilimkurgu türünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen Balonla Beş Hafta, maceraperest bir bilim adamı olan Dr. Samuel Fergusson, yardımcısı Joe ve arkadaşı Richard Kenndedy ile birlikte bir balonla Afrika kıtasını geçtiği maceralı bir keşif gezisini anlatıyor. Çocuklar için fazlasıyla sürükleyici bir kitap Balonla Beş Hafta.

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Denizler Altında 20 Bin Fersah / Jules Verne

Müthiş bir macera kitabı olan Denizler Altında 20 Bin Fersah, Jules Verne’in en bilinen romanlarından biri. Kitapta; kimsenin gerçekte ne olduğu bilmediği bir deniz canavarının tün dünya denizlerinde saldığı dehşet ve canavarı avlamak için görevlendirilen Profesör Aronnaz ile ünlü zıpkıncı Ned Land’ın dahil olduğu donanımlı bir ekibin maceralarını konu ediniyor.

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Gezgin Eşek’in Oyun Atlası / Saide Nur Dikmen

Dünyanın farklı şehirlerini tanıtan bir eşeğin başkahraman olduğu Gezgin Eşek’in Oyun Atlası, özellikle küçük çocuklar için oldukça ideal bir seyahat kitabı. Saide Nur Dikmen tarafından kaleme alınan kitapta, eşeğin gittiği yerlere ait oyunlar da paylaşılıyor. Oldukça eğlenceli olan bu oyunlar, basit malzemelerle yapılabiliyor. Farklı şehirlerdeki çocukların oynadıkları oyuncakları yapabileceğiniz bir oyuncak atölyesi ve ülke bayraklarının çıkartmaları, kitabın en güzel kısımları diyebiliriz.

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