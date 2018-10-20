Çocukların sanat yolculuğu

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret etti

Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğrencileri ile Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kıbrıs Türk toplumuna kazandırdığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret etti.

Müze yetkilileri tarafından öğrencilere Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile müzede sergilenen eserler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, 14 Türk Devleti’ne mensup ressamın eserlerinin zengin bir koleksiyonuna sahip olduğu aktarılan öğrencilere, müzede sergilenen eserlerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, BaşKürdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ve Halay Cumhuriyeti ressamlarının değişik dönemlerini yansıttığı bilgisi verildi.

Modern sanat Müzesi’ni gezdikten sonra ekol, tarz ve üslûp bakımından geniş bir yelpaze oluşturan resimlerden çok etkilenen öğrenciler, değerli ressamların eserlerini bir arada görüyor olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Sanatın ve sanatçının önemini bir kez daha kavrayan Yakın Doğu Koleji öğrencileri, bir sanat eserinin ortaya çıkmasının ne kadar meşakkatli bir çaba gerektirdiğini de öğrenerek hayranlıklarını dile getirdiler.