Çocukların gurur günü

LTB ve EMAA işbirliği ile çocukların üretmekten, sanattan zevk almalarını sağlamak ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı koyma amaçlı yapılan “Çocuk Atölyesi Kış Dönemi Sergisi” beğeniyle izlenildi

Mustafa Erkan

LTB ve EMAA işbirliği ile hazırlanan “Çocuk Atölyesi Kış Dönemi Sergisi” Cuma akşamı sanatseverlerlerle buluştu. Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) sanat merkezinde gerçekleşen açılış LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından yapıldı.

Kış donemi Cocuk Atolyesi sergi açılışı ardından sertifika toreni gerçekleştirildi. Çocukların üretmekten, sanattan zevk almalarını sağlamak ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı koyma amaçlı yapılan kurslara, 4/6 yaş ve 6/9 yaş olmak üzere 2 farklı yaş grubu katıldı. Sanat kursları Ozan Özgenler tarafından sürdürüldü.

Gecede verilen katılım belgeleri ile sevinç yaşayan çocuklar ürettikleri eserlerle gururlandılar. Kursiyerlerin tüm malzemeleri Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından karşılanmakta.

Kurslar, ilkbahar/ yaz, sonbahar ve kış dönemi olmak üzere üç dönemde veriliyor. Her yeni dönem başında, belediyeye kayıt olmak gerekmektedir. Yeni dönem kayıt duyuruları belediye ve EMAA tarafından yapılmakta.

Ayrıca bu işbirliği çerçevesinde, tüm yaş gruplarına olmak üzere farklı içeriklerle sanat kursları halkın hizmetine sunulmuştur.