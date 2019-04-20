banner255
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
11 0
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
103 0
 
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
35 0
19 0
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
41 0
177 0
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
470 0
banner82

Çocuklardan bayram konserleri

banner27

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, çocuklarla birlikte konser verdi. Öğrencilerin performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı

banner262
Çocuklardan bayram konserleri
banner267

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla birlikte verdiği  “Çocuklardan Bayram Konserleri” başladı.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin CSO sanatçılarıyla birlikte sahne aldığı önceki akşamki konserde, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart’ın besteleri yanında Goran Bregoviç’in Çingeneler Zamanı ile halk şarkıları seslendirildi.

Solo performansları ve çaldıkları müzik aletleriyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile bütünleşen Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan “Çocuklardan Bayram Konserleri”ni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte dinledi.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.