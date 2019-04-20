Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla birlikte verdiği “Çocuklardan Bayram Konserleri” başladı.
Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin CSO sanatçılarıyla birlikte sahne aldığı önceki akşamki konserde, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart’ın besteleri yanında Goran Bregoviç’in Çingeneler Zamanı ile halk şarkıları seslendirildi.
Solo performansları ve çaldıkları müzik aletleriyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile bütünleşen Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan “Çocuklardan Bayram Konserleri”ni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte dinledi.