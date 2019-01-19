Çocuklar, hayallerindeki kütüphaneyi çizdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi’ne bağlı Akdoğan Halk Kütüphanesi’nin düzenlediği “Hayalimdeki Kütüphane ve Hayalimdeki 2019” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Akdoğan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi.

Akdoğan bölge ilkokullarını kapsayan yarışmaya, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu ve İnönü İlkokulu’ndan öğrenciler katıldı.

Jüri üyelerinin yarışmaya katılan öğrenciler arasında yaptığı değerlendirmeleri sonucunda Birincilik ödülü Sultan Kalkaner’e, İkincilik ödülü Ada Tunay’a, Üçüncülük ödülü Kezban Çiftçi’ye, Jüri Özel ödülü ise Ezgi Tandoğan’a verildi.

Tören, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım belgeleri ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi.