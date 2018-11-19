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“Çocuklar Çok Haklı” konulu sergisi açıldı

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Evrensel Çocuk Hakları Günü çerçevesinde Bedesten'de “Çocuklar Çok Haklı” konulu çocuk hakları paneli ve sergisi düzenlendi. Sergi bugün saat 11.30’da Lefkoşa Bedesten’de açıldı.

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“Çocuklar Çok Haklı” konulu sergisi açıldı
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Etkinlik, SOS Çocukköyü Derneği ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği öncülüğünde Kıbrıs Çocuk Vakfı destekleriyle çocuk haklarına dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenlendi.

8 devlet okulundan öğrencilerin gözüyle çocuk haklarının anlatıldığı resimlerde eğitim, oyun oynama, sağlık ve yaşam hakkı gibi haklar resmedildi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği Temsilcisi Laden Asilzade yaptı.

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