Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor

Arabahmet Kültür Evi’nde bahar konserini gerçekleştiren Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu çocukları hem heyecan hem de coşkularıyla konseri izleyenleri coşturdu

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu bahar konserini Arabahmet Kültür Evi’nde gerçekleştirdi. Halka açık ve ücretsiz olan konser çocukların sahnedeki heyecan ve coşkusu ile tam bir ilkbahara merhaba havasında geçti.

Velilerin Arabahmet Kültür Evi’ne sığmadığı gecede Hare Yakula’nın şefliğinde sahne alan çocuklar aralarında Afrika, Meksika ,Birleşik Krallık, Kıbrıs ve Türkiye’den şarkıların da bulunduğu toplam 14 parçadan oluşan repertuarı başarılı bir şekilde yorumladılar. Piyanoda Ercüment Şeker’in eşlik ettiği ve farklı yaşlardaki 47 çocuktan oluşan LBO Çocuk Korosu söyledikleri çocuk şarkıları ile sahnede olmanın keyfini ve coşkusunu yaşadılar.

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 20 Nisan’da Eskişehir’e gidecek.