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Çatalköy Belediye Tiyatro SU'dan “Yıldız Olmak Kolay Mı?” oyunu

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Çatalköy Belediye Tiyatro SU ekibi müzikli komedi “Yıldız Olmak Kolay Mı?” adlı tiyatro oyununu, 22 Kasım Cuma akşamı Güzelyurt’ta sahneleyecek.

Çatalköy Belediye Tiyatro SU'dan “Yıldız Olmak Kolay Mı?” oyunu

 

 Çatalköy Belediyesinden verilen bilgiye göre, 7 Kasım Perşembe akşamı Girne’de başlayan turne Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde devam edecek. 

Açıklamada, oyunla ilgili şu bilgiler aktarıldı:

Nahit Sıtkı Örik’in romanından, Tarık Günersel’in uyarlayarak yazdığı ve Nermin Uğur’un yönettiği oyun, 1944 yılında gazinocular kralı olarak bilinen Fahrettin Aslan ve dönemin önemli ses sanatçısı Müzeyyen Senar’ın hayatını ve o dönem yaşananları ele alıyor. 

Oyunda, kolay yoldan ünlü olmak isteyen ve para kazanmaya çalışan oyun karakterlerinden Selma ve Selma gibi düşünüp hareket edenlerin yıldız olamadan balonlarının nasıl söndüğü anlatılıyor. 

Oyunda anlatılanların günümüzde de her iş kolunda geçerli olduğu eğlenceli ve komik bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Oyunun genel sanat yönetmenliğini Derman Atik üstlenirken, yardımcı yönetmenliği, Fatma Tüney, Mehmet Soyluoğlu ve Perihan Hulusioğlu gerçekleştiriyor. 

Özge Varoğlu Çerkez, Emine Gürçağ, Ersin Sargın, Haluk Ramon Serhun, Soner Eminağa, Özlem Akçal, Gamze Doğruyol, Rafet Futsi, Nezahet Sözerim Tunakan, Gülüşan Gazanfer, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Evren Mercimekçi, Fatma Tüney ve Dilek Seçkin oyuncu kadrosunda yer alıyor. 

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