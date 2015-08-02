Çağda'dan yeni kitap

Girne eski milletvekillerinden Fadıl Çağda, “Batmayan Uçak Gemisi: 1981’den 1990’a Kıbrıslı Türk Siyasetinde Dış Baskı ve Darbeler” isimli kitabını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye...

Girne eski milletvekillerinden Fadıl Çağda, “Batmayan Uçak Gemisi: 1981’den 1990’a Kıbrıslı Türk Siyasetinde Dış Baskı ve Darbeler” isimli kitabını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye takdim etti.

Khora Yayınevi’nin 39’uncu yayını olarak çıkan kitabı alan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çağda’yı tebrik ederek, adına imzalanan kitap için teşekkür etti.

Güngördü, Çağda’nın gençlik yıllarından itibaren Kıbrıs’ta önemli bir kişilik olduğuna, hayatında inandıklarından hiç taviz vermediğine ve toplumdaki duruşuna dikkat çekerek, hayatlarını Kıbrıs sorunu yüzünden yitiren Kıbrıslı Türklerin anısına yazdığı bu kitabın gelecek nesillere önemli bir kaynak niteliğinde olabileceğini söyledi.



