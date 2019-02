Büyülü dünyalara davet eden kitaplar

Büyülü dünyalara kendimizi kaptırmak gibisi yok. Hele ki iyi işlenmiş bir kurgu, isabetli bir üsluba sahip romansa okuduğumuz, yani iyi bir fantastik eserse elimizdeki onun lezzeti bir ayrı olur. Ayrıca yaygın kanaatin aksine; her romanda olduğu gibi fantastik romanlarda da anlatılan insanın ta kendisidir.

Bir Yüzüklerin Efendisi serisi, bir Harry Potter dizisinin bize yalnızca büyüler ve olmayan diyarlardan bahsettiğini söylememiz mümkün mü? İyi ve kötü kahramanları, fantazya dolu dünyaları ve öyküleriyle fantastik romanların iyi ki olduğunu düşünenlerdenim. Yeni çıkanlardan çok satanlara kadar işte raflarda bulabileceğimiz en iyi fantastik romanlar!

1. Bir İz Bırak (Veronica Roth)



Fantastik romanlar kategorisinde çok satanlar listesine birinci sıradan giriş yapan Bir İz Bırak, zulüm dolu bir gezegende geçiyor. Bu gezegen insanının hepsine armağan edilen bir şey var: ‘’akımarmağan’’ herkese verilen ve kişiye özel güçlerle donatılmış bir armağandır. Büyük çoğunluk için gerçek bir hediye olan akımarmağan Akos ile Cyra içinse bir eziyete dönüşüyor. Cyra; zalim bir hükümdarın kardeşi olduğu gibi, kendi akımarmağanı hükümdar ağabeyi tarafından işkence için kullanılıyor. Akos ise ailesine son derece sadık biridir. Abisiyle beraber esir alınmıştır ve oradan hem kendisini hem de abisini canlı çıkarmaya çalışır. Her ikisi için de lütuftan çok derde neden olan bu akımarmağanların sahibi iki karakterin yolları kesişir.

2. Harry Potter ve Lanetli Çocuk (J. K. Rowling, Jack Thorne, John Tiffany)



Fantastik romanın ve sinemanın dünyaca ünlü eseri Harry Potter tabii ki serinin diğer tüm kitaplarıyla beraber çok satanların başlarını çekiyor. Diğer kitaplara kıyasla daha güncel, daha taze olan Harry Potter ve Lanetli Çocuk; Harry’nin oğlu Albus’un trajik hikâyesini ele alması bakımından ilginç bir hikâye. Büyülü dünyadaki kötülüğü alt eden, gerçek bir kahraman olan Harry Potter’ın oğlu Albus, ailenin macera ve kahramanlık dolu mirasını istemezse ne olur?

3. Yüzüklerin Efendisi – Tek Cilt Özel Basım (J. R. R. Tolkien)



Hey gidi Orta Dünya! Evrensel boyutlara hem edebiyat hem de sinema alanında çoktan ulaşmış olan, yeni gelen nesilleri de derhal içine çeken serinin bu özel yapımını da bir haber olarak belirtme gereği duydum. Okumayanların dahi konunun ana hatlarını bildiği bu ölümsüz eser, tek cilt olarak basılı hale getirildi. Bence edebiyat dünyası açısından önemli bir iş. Gerek koleksiyonuna almak isteyenler gerek baştan sona okumak isteyenlerin edinmeleri gereken bir bütünlük!

4. Buz Ejderhası (George R. R. Martin)



Taht Oyunları’nın yazarı, Buz ve Ateşin Şarkısı adlı serinin yaratıcısı George Martin’in dehşetengiz büyülü bir dünya kurduğu eseridir. Şu anda ülkemizdeki ilk baskısını yapan Buz Ejderhası yazarın takipçilerince de tutkulu bir şekilde merak ediliyor olsa gerek. Eserin kahramanı küçük ve gözüpek bir genç kız olan Adara’dır. Bölgedeki diğer çocuklar soğuk bastırdığında kaçışırlarken Adara soğuk havaları sever, karda oynar ve buz ejderhasını izlemeye koyulur. Beş altı yaşlarında ejderhayla tanışıp dost olan Adara, yaşadığı çiftliği düşman ejderhalara karşı korumak zorundadır. Dostu buz ejderha ve cesur Adara’nın, yakıp yıkan ejderhalara karşı koyma savaşıdır bu eser.

5. God of War: Resmi Roman Uyarlaması (J. M. Barlog)



Savaş oyunları arasında en tutkulu oyuncularını yaratan God of War bu romanla beraber yeniden anlatılıyor. Serinin en heyecanlı savaş sahnelerinin, en macera dolu atmosferlerinin canlandırıldığı uyarlamada İskandinav tanrılarıyla boğuşan Kratos’un hikâyesini okuyacaksınız.

6. Yerdeniz Büyücüsü – Yerdeniz Üçlemesi 1 (Ursula K. Le Guin)

Mülksüzler ve Karanlığın Sol Eli eserlerinin yazarı Ursula’nın fantazya dolu bir diğer edebiyat eseridir. Le Guin’in devamlı okuyucularının bildiği büyücü Ged karakteri bu eserde de karşımıza çıkıyor. Roman, Ged’in çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki büyümek ve büyücü olmak çabasını işliyor. Yazar da bu büyüme meselesi üzerine o denli düşünmüş olmalı ki kitabın arka yazısında şunları söylüyor bize: “Sanırım Yerdeniz Büyücüsü’nün en çocuksu yanı konusu: Büyümek. Büyümek, benim yıllarımı alan bir süreç oldu; bu süreci otuz bir yaşımda tamamladım -ne kadar tamamlanabilirse; o yüzden de çok önemsiyorum. Çoğu genç de önemser. Ne de olsa esas işleri budur: Büyümek.”

7. Açlık Oyunları 1 (Suzanne Collins)

Açlık Oyunları serisini daha genel bir şekilde anlatacak olursak; roman uzak bir gelecekte, kıyamet sonrası Kuzey Amerika’sında geçiyor. Dönem halkı; Capitol adlı gelişkin bir şehir tarafından yönetiliyor. ‘’Açlık Oyunları’’ ise her yıl düzenlenen bir tür yarışma: her sene ülkenin on iki farklı bölgesinden seçilen 12 ila 18 yaşları arasındaki bir kız ve erkeğin tek kişi kalana dek mücadele ettiği bir televizyon yarışma programı. Evrensel bir başarıya ulaşan ve beyaz perdede büyük sükse yapan seri, fantastik edebiyatın da en meşhur serilerinden biri.

8. İskandinav Mitolojisi (Neil Gaiman)

Gaiman bu kitabında, Antik dönem ve dünyadan esinlenerek kendi fantastik dünyasını kuruyor. Yazar kitabında film ve dizilere de konu olan İskandinavların efsane haline gelen masallarını kendi diliyle tekrar anlatıyor. Tabii ki bu mitolojik öykülerde yaratılışı, o coğrafyanın tanrılarını, cüceleri, devleri ve daha nice başka âlemleri görebiliyorsunuz. Mitolojiye, hele ki İskandinav mitolojisine merak salanlar için güzel bir uyarlama eser.

9. Bitmeyecek Öykü (Michael Ende)

Alman fantastik çocuk kitaplarının ölümsüz yazarı Michael Ende, Bitmeyecek Öykü ile dünya çapında bir başarı kazanmıştır. ‘’Yılların eskitemediği’’ derler ya; eser tam da o vasıflara sahip. Yazarı hakkındaki rivayetlerden biri odur ki; onun hayal dünyası insanı iyileştirici bir güce de sahiptir. Eser 11 yaşındaki Bastian’ın bir sahafa adımını atmasıyla açılış yapar. Kitapçının elinde gördüğü kitap, Bastian’ın ilgisini son derece çekmiştir. Bu kitabı alıp dükkandan fırladığı gibi okulun tavan arasında oturur ve kitabı okumaya başlar. Hayallerle örülü Fantazya diyarında geçen eserde canlı cansız aklınıza gelen, gelemeyen her türlü varlık mevcut. Çevresi tarafından dışlanmış olan Bastian bu büyülü kitabı okurken ara ara mola verir, yorumlar yapar, duygulanır. Bitmeyecek Öykü, benim de çok sevdiğim ve kaçırılmaması gerektiğine inandığım bir yapıt.

10. Büyülü Eşyalar Koleksiyoncusu (Peren Ercan)

Yeni çıkan fantastik romanlarla devam edelim. 1995 doğumlu Peren Ercan kendi deyimiyle büyülü gerçekçiliğin cazibesine kapılmış biri. Edebiyat sahasına giriş yapmış olan yazar bu eserinde büyünün de hayata dair bir gerçeklik taşıdığını sevdiği kadına anlatmaya çalışan bir adamı ele alıyor.

11. Yasak Büyü (Lee Kelly)

Gangsterlerin, büyü karşıtlarının, büyücülüğün yer altı dünyasının var olduğu bir fantastik eser. İnsanın yasakla olan imtihanının büyü etrafında anlatılması oldukça farklı bir iş olsa gerek. Tanıtımı gayet bilgi verici: ‘’1926’da, Büyücülük Karşıtları büyü yapmayı tamamen yasaklamayı başarmıştı ve şehrin yeraltı büyü dünyası en şaşalı zamanını yaşıyordu. Büyücüler gangsterlere suçlarında yardımcı olacak illüzyonlar yapıyor, kaçakçılar denizaşırı ülkelerden büyülü kaçak mal getiriyordu. Müşterilerin kendilerini büyüye boğabilecekleri gösteri mekânlarında akılları uçuran, sarhoş eden Parıltı adlı iksirden içilebiliyordu. Joan Kendrick, ailesinin evi ellerinden alınınca şehrin en ünlü suçluları olan Shaw Çetesi’ne üye olmayı yeni kabul etmiş bir büyücüydü. Federal Yasak Birimi’ne yeni katılan Alex Danfrey’nin ise karmaşık bir geçmişi ve özel yetenekleri vardı. Shaw Çetesi’ne üye olup onları yakalamakla görevlendirilmişti. Joan ve Alex yasak büyünün şiddet dolu, tehlikeli dünyasına girdiklerinde yolları kesişecek ve aldıkları emirlere rağmen birbirlerinden etkilenmeden edemeyeceklerdi. Ancak işler değişmeye başladığında bu ikili kime sadık kalacaklarına karar vermek zorunda kalacak ve karşı karşıya geleceklerdi.’’

12. Tuz (Maurice Gee)

Fantastik bir üçlemenin ilk kitabı Tuz. Güçlü bir azınlık için çalıştırılan savunmasız çoğunluk desem? Kitap fantastik ama böylesi bir olayı ele alıyor: ‘’Şirket olarak bilinen güçlü bir grup, çukurlarda yaşayan çoğunluğu, Kamçılar aracılığıyla köleleştirmişti. Günün birinde Kamçılar, sabahın erken saatlerinde Kan Çukuru’nu kuşattı ve dehşet saçarak, Şirket için ölümüne çalıştırılacak adamların peşine düştü. Hari’nin babası Tarl da avlananlar arasındaydı. Tarl’ın küçük direnişinin bedeli, dönüşü olmayan Derin Tuz’a gönderilmekti. Babasını kurtarmaya yemin eden Hari, Derin Tuz’a yolculuğu sırasında Şirket’in ayrıcalıklı dünyasında doğan güzel İnci ile karşılaşacaktı. Düşman iki gencin Tarl’ı kurtarmak için ölüme doğru yaptıkları uzun yolculuk dostluğa dönüşürken dünyalarını tehdit eden karanlık teröre karşı da bir umut doğacaktı.’’

13. Kötülükten Arınmış Topraklar 1. Kitap (İsmail Yücel)

Orkların, cücelerin, orduların ve savaşın geçtiği yerli bir fantastik roman. Dostlarının yardım çağrısını karşılıksız bırakmayan Cüce Ordusu, her yeri sarsıp titreterek vadiye doğru ilerliyor. ‘’Ben kötü biri miyim yoksa? Hayır hayır. Bu saçmalık. Neden böyle düşünüyorum ki? Halkım için, krallığım için yaptım tüm işlerimi. Onlar için savaştım. Onlar için öldürdüm. Onlar için engelledim tüm arzularımı. Atalarıma ihanet edemezdim. Her hak isteyene haklarını teslim edemezdim. Onlara boyun eğmemem gerekiyordu. Bu yüzden sonunda onlara boyun eğmemiştim. Peki, her şeyin sona erdiğini bildiğim halde neden bu kadar rahatsızım? Neden? Bütün hayatımı başkalarını memnun etmek için harcadım; tüm yıllarımı, aylarımı, hatta her anımı. Çünkü atalarımın doğrularını korumak benim görevimdi, yanlış olsa bile. Yaptıklarımın hepsi yanlış olabilirdi. Bunu kabul edebilirim. Ancak bu hayatta tek yaptığım doğrunun yanlış olabilme ihtimalini kabul edemem. O doğrum da eski eşimi, Kraliçemi çok sevmemdi. Onu gerçekten çok seviyorum. Hala seviyorum ve ona yaptıklarım için çok pişmanım. Keşke bunlar olmasaydı…’’

14. Genç Elitler Serisi (Marie Lu)

Kutulu özel set halinde sunulan Genç Elitler Serisi, gizemli ve sıradışı yeteneklere sahip gençlere verilen bir isimdir. Üçlemenin son satırlarına gelene değin yargılama konusunda acele etmemeniz gerekiyor: ‘’Adelina Amouteru, ölümcül bir hastalıktan kurtulmuştur. On yıl önce ülkesini kasıp kavuran kanlı humma vücudunda tuhaf izler bırakmıştır. Fakat hastalığı atlatanların bazılarında, başka şeyler de kaldığı rivayet edilmektedir… Gizemli ve sıradışı yeteneklere kavuştuklarına inanılan bu insanların kimlikleri gizlidir ancak onlara Genç Elitler denmeye başlamıştır. Teren Santoro, Kral için çalışmaktadır. Engizisyon Mihveri’nin lideri olarak görevi, tehlikeli olduğuna inandığı Genç Elitler’i bulmak ve onlar ülkeyi yok etmeden onları yok etmektir ama aslında Teren hepsininkinden büyük bir sır saklamaktadır. Enzo Valenciano, Hançer Cemiyeti üyesidir. Bu gizli Genç Elit grubu, kendilerinden olanları Engizisyon Mihveri’nden önce bulmaya çalışmaktadır ama Adelina’yı bulduklarında onun şimdiye dek görmedikleri güçlere sahip olduğunu keşfedeceklerdir. Birbirinden apayrı savaşlar sürdüren bu üçlünün yolları hiç beklenmedik şekilde kesişecektir. Ancak hepsinin emin olduğu tek şey vardır: Karanlık bir intikam ve yok etme arzusuyla yanıp tutuşan Adelina’nın güçlerine bu dünyada yer yoktur.’’

15. Çaylak – Av Serisi 2 (M. Rise)

Wattpad platformundaki bir yerli yazar olan Rise tarafından yazılmış bir seri. Serinin ikinci kitabı olan Çaylak daha geriden, ilk kitaptan anlatırsak; Annabelle Jefferson adında ailesinin beklenmedik ölümü sonrasında bir kasabaya taşınmasıyla başlar. Bu kasabanın taşındığı günden itibaren sakin ve huzurlu olmadığını anlayan Jefferson’ın sığındığı tek kişi ise Jay Sullivan’dır. Sullivan’ın Jefferson’ı kasabadaki olaylardan korumak için giriştiği hareketler belki de eserdeki romantik ve mücadeleci yanı gösteriyor. Fantazya ve romantizmin bir araya geldiği seri için söylenen şu sözler oldukça özet niteliğinde: ‘’Tehlikeli bir hayat, tehlikeli avcı ve tehlikeli bir aşk…’’

16. Başmeleğin Gözdesi (Nalini Singh)

Çok satanlar listesindeki yerini korumaya devam eden Başmeleğin Gözdesi; vampirlerle, vampir avcılarıyla, meleklerle örülü bir fantastik dünya. Vampirlerin saldırarak günlük düzeni yerle bir ettiği ve onlara karşı mücadeleye girişenlerin öyküsünü anlatan eserin şöyle güzel bir tanıtım cümlesi var: ‘’Nalini Singh, meleklerin hüküm sürdüğü, vampirlerin onların sadık hizmetkârları olduğu ve en büyük bedeli masumların ödediği nefes kesici dünyaya geri dönüyor.’’