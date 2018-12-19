Büyüleyici güzellikler karelendi

Ülkemizin fotoğrafçılık derneklerinden FODER’in üyeleri, Ankara’da fotoğraf çekim gezileri gerçekleştirerek, unutulmaz kareler yakaladılar

“Adım Adım Kuzey Kıbrıs” temasıyla Ankara’da Kasım ayında açılan ve büyük ses getiren serginin ardından, FODER üyeleri fırsatı değerlendirerek Ankara’da bulundukları süre zarfında, fotoğraf çekim gezileri de gerçekleştirdi.

Özellikle Ankara’ya yakın olan yerlerin seçildiği gezi programında, Ankara Merkez, Nallıhan, Beypazarı, Kırşehir ve Yedigöller ziyaret edildi.

Tam bir doğa harikası olan Yedigöller tüm üyeleri kendine hayran bırakırken, sonbahar renklerinin her tonunu içeren bölgeyi fotoğraflamaya doyamayan FODER üyeleri Yedigöller’den ayrılmak istemedi.

İlgi çeken bir başka bölge Nallıhan oldu ve yine bir renk cümbüşü içinde kendilerini bulan FODER üyeleri, bol bol fotoğraf çektiler.

Beypazarı’nın otantik dokusu içinde kültürel yaşam fotoğrafları, Kırşehir’deki doğa ve arkeolojik alanlarda çekilen fotoğraflar, Ankara Merkez’de çekilen fotoğraflarla bütünleşince, FODER üyeleri hem çok başarılı bir sergiye imza atmaktan, hem de zengin bir fotoğraf arşivi ile ülkeye geri dönmekten dolayı son derece mutlu ve gururlu idiler.