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Büyükkonuk Eko-Gün'ü, 14 Ekim’de yapılıyor

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Büyükkonuk Eko-Gün'ü, 14 Ekim’de yapılıyor
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Büyükkonuk Belediyesi’nin bu yıl 21’incisini düzenleyeceği Eko-Gün, 14 Ekim’de yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda, Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, Büyükkonuk Eko Turizm Derneği, Slow Food Komi Kebir katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yöresel yiyecek içecekler, el sanatları, ekolojik-organik ürünler, yerel müzik dinletileri, geleneksel halk dansları ve otantik aktivitelere yer verilecek.
Etkinlik, saat 10.30’da başlayacak.
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, festivalle ilgili bugün Belediyeler Birliği’nde basın toplantısı düzenledi.
Sennaroğlu festivalin tarihçesinden bahsetti. 
Festivalin hem bölge halkının gelir elde etmesi hem de Kıbrıs kültürünün tanıtılması açısından önemli olduğunu kaydeden Sennaroğlu, festival kapsamında 60 yiyecek içecek standı, 8 el sanatları standı, 10 tanıtım standı ve 18 aktivite standı kurulacağını bildirdi. 
Festivalde esas emeği verenin bölge kadınları olduğunu dile getiren Sennaroğlu, hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesi festivale katılmaya davet etti.
Sennaroğlu “Bu bir emek festivalidir. Bizler siyasetçiler olarak gelip geçiciyiz” dedi.
Sennaroğlu’nun ardından Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Büyükkonuk Eko Turizm Derneği Başkanı Kıymet Alibey ve Slow Food Komi Kebir Başkanı Gülay Komili birer konuşma yaparak tüm halkı festivale katılmaya davet etti.
PROGRAM
Büyükkonuk’taki eko gün etkinliği 14 Ekim Pazar günü saat 10.30’da Karpaz Kızları Halk Dansları ekibinin gösterisiyle başlayacak. Saat 11.0’de açılış konuşmaları yapılacak. Eko günde daha sonra halk dansları gösterileri, sergi ve stantların açılışı, müzik dinletileri, şiir dinletisi yer alacak.

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