YDÜ’de ara vermeden yeni sergiler açılıyor. Kırgızistanlı ressamların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı sergi, Bakan Taçoy tarafından açıldı. Taçoy, Dr. Suat Günsel’in güzel bir vefa özelliği sergilediğini söyledi ve “Büyük bir gelecek ve hazine kuruluyor” dedi

Kırgızistan’dan 8 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 36 eserden oluşan Kırgızistan Sanatçıları Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Serginin açılış konuşmalarına geçmeden önce kısa bir süre önce hayatını kaybeden Devlet Nişanı’na sahip ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde sergiler açarak Gümüş Anahtar Onur Ödülü alan Kırgızistanlı sanatçı Dodurbek Nurgaziyev anıldı. Dodurbek Nurgaziyev’in anısına sanatçının eserlerinden oluşan ve Kırgızistanlı ressamların hazırladığı bir sergi açılacağı aynı zamanda sanatçının isminin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından verilen Alasya Ödülleri kapsamında Gelecek Vaat Eden Genç Sanatçılara ödül olarak verileceği açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan

serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, geçmişe ait izleri içerisinde barındıran müzelerin belli değerleri, görgü kurallarını ve beğenileri aşılayan bir toplumsal mühendislik araçları olduğundan söz etti.

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni John Lennon’un ünlü şarkısı “Imagine” ile özdeşleştirerek “Hayal Et”” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesiyle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Müzeler Bölgesinde yaşam bulacak 7 Müzenin insanlık tarihine ışık tutacağının hayal edilmesini söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nin pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan eşsiz bir proje olarak Dünya sanatını bu coğrafyada birleştirdiğini dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, “Proje kapsamında son 10 ayda kampüste 90’dan fazla sergi gerçekleştirildi. Bugüne kadar yüzlerce sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 12 binin üzerinde eser üretildi. Hedef 15 Kasım 2020’de 20.000 esere ulaşmak” diye konuştu.

KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ BİR SANAT TAPINAĞI OLACAK

Kırgızistan Sanatçıları adına konuşan Baizak Alybaev de, “Sizleri sergimizin açılışında görmekten mutluluk duyarız. Öncelikle Dr. Suat Günsel’e sadece bölgesel değil küresel anlamda benzeriz ve muhteşem projesinin bir parçası olmak fırsatı sunduğu için davetine teşekkür ederiz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yıllarca var olacak bir Sanat Tapınağı haline gelecek. Kuzey Kıbrıs Tarihinin bir tohumu olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

BAKAN TAÇOY: “ SUAT GÜNSEL GÜZEL BİR VEFA ÖZELLİĞİ SERGİLİYOR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise Suat Günsel’in birçok özelliği olduğunu fakat en önemli özelliğinin de vefa olduğunu söyledi.

Bakan Taçoy, “Yaklaşık bir ay önce meydana gelen deniz hadisesinde topluca yaşamını yitiren ailenin geriye kalan tek ferdine yaşattığı ve geleceğine imza koymak için verdiği eğitim sözü vefanın Suat Hoca’nın ayrı bir özelliği. Vefa hepimizin içerisinde olması gereken bir özellik. Bugün de hayatını kaybeden Devlet Nişanlı ve ödüllü ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde sergiler açarak Gümüş Anahtar Onur ödülü alan Kırgızistanlı bir sanatçı olan Dodurbek Nurgaziyev’in ismi ve sanatı Yakın Doğu Üniversitesi’nde yaşatılmaya devam edecektir. Bu gerçek anlamda bir vefa örneğidir. Bu kişiye ve sanatçıya yapmış olduklarına gösterilen bir önemin simgesidir. Yapılan hizmetlerin geriye bırakacağı tek şey hatırlanmaktır. O nedenle bunu gerçekleştirdiği için Suat Hoca’yı kutluyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne sergilere her gelişinde bir sürprizle karşılaştığını ve bugünkü sergide çocukluğunun simgesi olan güçlü kahraman Tarkan resmini gördüğünü dile getiren Taçoy, içindekini anlatmak ve içinde sakladığını anlatarak resme dönüştürmenin ayrı bir şey olduğunu söyledi. Bir sanat eserinin kişinin kurtuluşu içindekini yaratmak ve yaşatmak olduğundan söz eden Hasan Taçoy, en güzel örneklerinin sergilerde görüldüğünü söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Tacoy, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birlikte yedi tane müze çok büyük bir gelecek, bir hazine ve zenginlik. Binlerce sanatçı, 20 binin üzerinde eser sergilenecek. Bu hazine ne kadar uğraşırsanız uğraşın bir araya getirilemez. Bunu ancak hayal edip gerçekleştirmek gerekiyor. Bu nedenle de Kurucu Rektör Suat Günsel’i bir kez daha tebrik ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kırgızistanlı Sanatçılara Teşekkür Belgesi verildi. Ardından sergi kurdelesi kesilerek Kırgızistan Sanatçıları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sanatçıların karışık stiller kullanarak eserlerinde Kırgızistan doğasını ve farklı temaları yansıttığı sergi, 30 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00- 16.00 saatleri arasında İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.