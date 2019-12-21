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Buğday Camii’nde iki korolu konser

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Otello Çok Sesli Korosu ve Derinya Belediye Korosu ortak konserler serisinin ikinci bölümü, Buğday Camii’nde gerçekleşti

Buğday Camii’nde iki korolu konser

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Otello Çok Sesli Korosu ve Derinya Belediye Korosu ortak konserler serisinin ikinci bölümü, geçtiğimiz akşam Buğday Camii’nde gerçekleşti.

Etkinliğe katılan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “İki toplumlu bir etkinlik hem Belediye korosunun hem de bizim Otello koromuzun birlikte organize ettiği diğer bölgede hem burada bir dinleti etkinliği yapılıyor. Derinya Belediye Başkanı da burada onu misafir etmekten mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. İki bölge için yapabilecekleri belediye başkanının yapabileceği ne varsa yapıyoruz. Bu çerçevede iki toplumun yakınlaşmasına katkı olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis, “Derinya belediyesi olarak burada olmak bizim için büyük bir onurdur. Derinya’dan yaklaşık 100 kişi bizim ortak sesimizi duyurmak için Mağusa’ya geldi.  Derinya Belediyesi için bizim grubumuzun çıkması da büyük bir mutluluktur” dedi.

Koro şefi Erkan Dağlı, “8 Aralık Dünya korolar gününde birlikte verdiğimiz Derinya’da verdiğimiz konserin rövanşınıda bu tarihi mekanda Buğday Camii’nde yeniden iki koroyu bir araya getiriyoruz. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis’e teşekür ediyorum” dedi.

“Yeni Yıl Konseri” adıyla duyurulan etkinlikte her iki koro, ayrı ayrı ve birlikte seslendirecekleri eserleri sanat severlerin beğenisine sundu.

Tarihi mekanda gerçekleşen etkinlikte Otello Çoksesli Korosu’nu, koro şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay, Derinya Belediye korosunu ise koro şefi George Kalogirou yönetti. Otello Çoksesli korosuna, koronun seslendirdiği Kıbrıs Halk Türküleri’nin düzenlemelerini yapan obua sanatçısı ve besteci Oskay hoca da eşlik etti.

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