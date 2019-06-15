Bu zenginliği hayal bile edemiyoruz

YDÜ’de bir günde üç sergi birden açıldı. Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi, Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi ve Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi, Bakan Taçoy tarafından açıldı. Taçoy “Düşünün ki bir sanat müzesi oluşuyor ve içerisinde şimdiden 10 bin eser var. Bu zenginliği düşünmenin hayali kurulamıyor” dedi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde dün tam üç sergi birden açıldı. Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi, Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi ve Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi, YDÜ kampüsünde üç ayrı bölgede Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Özbekistan’dan 4 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan “Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında

konuşma yapan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Özbekistan’ın tarihsel geçmişi ve amir Timur’un imparatorluğu ile ilgili bilgiler aktardı. Prof. Dr. Sadıkoğlu, Amir Timur’un bilime, sanata ve kültüre büyük önem verdiğini kaydetti. Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Amir Timur savaş yoluyla ordusu ile Ankara’ya kadar gelerek bir imparator kurmak istedi. Günsel ailesi bir savaş yolu ile değil, o insanları Orta Asya’dan Kuzey Kıbrıs’a kültür sanat yoluyla getirerek burada sanat yapmasını sağlıyor” dedi.

Özbekistan Sanatçıları adına konuşan Mukhammad Fazilov da “Özbekistan sanatçıları olarak Türk halkalarının tek sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne katkıda bulunmaktan çok gurur duyuyoruz. Şu an gözlerimizin önünde tarih yaratılıyor ve Türk halklarının birliği oluşturuluyor. Dr. Suat Günsel’e emeği için en içten duygularımla teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, “Suat Günsel hocamla konuşurken ondan çok enteresan şeyler öğreniyorum dedi. Taçoy, “Yaptığımız sohbetlerde gerçekten neler olduğunu tahayyül edebilmenin hayalini kurmaya çalışıyorum ancak olmuyor. Düşünün ki bir sanat müzesi oluşuyor ve içerisinde şimdiden 10 bin eser var. 15 Kasım 2020 açılma hedefinde 20 bin ve ötesi esere ulaşmak, sonrasında 100 binlerce eser. Bu zenginliği düşünmenin hayali beynimizde kurulamıyor. Gerçekten bir hazine ve bu hazineyi zenginleştiren 1700 sanatçının yapacağı aktivite dünyada görülmemiş bir olay. Hep birlikte zenginliklerin ve varlıklarını devamını izlemeye devam edelim. Katkı koyan herkesi tek tek kutlarlarken, hayırlısı olsun diyorum” sözlerini kullandı.

Grafik temaların ön plana çıktığı sergi, 21 Haziran 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

KAZAKİSTANLI 15 RESSAMIN SERGİSİ DE AÇILDI

Öte yandan Kazakistanlı 15 Ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 55 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” de Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından dün YDÜ’de Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi oluşturulmasının sevindirici olduğunu da ifade etti.

Kazakistan Sanatçıları adına konuşan Rakhmangazy Makazhanov da, Yakın Doğu Üniversitesi ailesinin ve konuksever Kıbrıs halkının kardeş ülke Kazakistan’dan gelen sanatçıları sıcak karşıladığını ifade ederek, halkların bütünlüğüne vurgu yaptı.

Makazhanov, “Tarihsel olarak halklarımız kandaş ve ruhsal olarak birbirine yakındır. İpek Yolu iplik dokuma gibi bizi birbirimize bağlarken, hayatlarımız ve kültürlerimizi de harmonize ederek zenginleştirirdi. Bu bağlar bugünlerde de hissediliyor. Birbirimize daha yakın olma, Türk halklarının birliğini hissetme, benzerliklerimize odaklanma fikri bizi zihnimizde meşgul ediyordu. Bu fikirler Dr Suat Günsel’in inisiyatifi ile şekil alarak gerçekleşiyor. Bu misyonun ülkesel değil bölgesel önemi vardır. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında yenilenmiş ve birleşmiş Türk dünyası büyüyor. Dr. Suat Günsel’in enerjisi ve çalışma kapasitesi hepimiz için bir örnektir. Kazakistan ressamları adına her şey için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da “Tarihimizde aldığımız ilhamla bugün burada bize yarattığınız güzellik için ve Dr. Suat Günsel’e bu ışığı bize yaktığı için teşekkür ederim. Bu ışığın devam etmesi için gereken her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Doğa ve dekoratif tarzların yansıtıldığı sergi, 21 Haziran 2019 tarihine kadar, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

KIRGIZ RESSAMLARIN SERGİSİ DE AÇILDI

Kırgızistanlı 10 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 45 eserden oluşan “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi”de dün YDÜ’de yine Hasan Taçoy tarafından İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı.

Sergide Etnik Motifler ile Kırgız Kültürü yansıtıldı.