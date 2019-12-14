Bu hazine Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeli

Ukraynalı Resim Sanatçısı Petro Smetana tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan kişisel resim sergisi, Bakan Taçoy tarafından açıldı

Taçoy, “YDÜ’de, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi gereken bir unsur var. Yedi tane müze, 100 bini aşkın eser, sadece Modern Sanat Müzesi ile de kalmıyor, sadece resimle de kalmıyor, sadece heykelle de kalmıyor…” dedi

Ukraynalı resim sanatçısı Petro Smetana’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 17 eserden oluşan kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ açılışta yaptığı konuşmada,

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, pekçok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan ve dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren, eşsiz bir eser olduğunu vurguladı.

Şanlıdağ, müzenin, 20.000m2 kapalı alana sahip, 6 katlı 1.300 kişilik fuaye salonu, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 2 geçici koleksiyon salonu, 2 fotoğraf sergi salonu ve 3 heykel koleksiyon sergi salonu ile birlikte toplam 14 salondan oluştuğunu belirtti. Ayrıca müzede sanat dünyasıyla ilgili konferans ve sempozyumların gerçekleştirilebileceği 120 kişi kapasiteli sinevizyon ve konferans salonu, VIP ve misafir salonu, 2 adet panoramik asansör, ender eserlerin analiz ve restorasyonlarının yapılacağı stüdyo ve laboratuvarlar, özel ses ve ışık altyapısı, fotoğraf stüdyosu, fotoğraf ve restorasyon laboratuvarı, uzman ofisleri, sinevizyon salonu, toplantı odaları, özel eserlerin korunması için iklimlendirilmiş depolar, tamir ve bakım atölyelerinin yer aldığından da bahsetti. Şanlıdağ, tüm bunlarla beraber, sanat tarihine ışık tutacak tam donanımlı bir kütüphane, arşiv ve hatıra bölümlerinin de bulunacağını söyledi.

Prof. Şanlıdağ; “Bugüne dek yurtdışından 1500’e yakın sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi’nde yer aldı. Bu büyük proje kapsamında birçok çalıştay yapıldı ve son 1 yılda 206 sergi açıldı. Üretilen eser sayısı 20.000’i aştı. 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’yle birlikte kampüste 7 müze sanatseverlerle buluşacak. Bunlar, Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve Minyatür Araba Müzesi olacak. Kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler için oluşan materyal sayısı 100.000’e ulaştı.” dedi.

Kişisel sergisi açılan Ukraynalı resim sanatçısı Petro Smetana ise “Çok mutluyum ki bu sergim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağında, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleşiyor. Eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alacak olmasından dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel’in nazik daveti ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi gibi benzersiz, muhteşem projenin bir parçası olmaktan mutluyum ve bu fırsat sunulduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında şöyle dedi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güzide yerlerinden bir tanesi Yakın Doğu Üniversitesi’nde belki de dünyada birçok yerden daha önde olan ve artık herhalde Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi gereken bir unsur var. Yedi tane müze 100.000’i aşkın eser sadece modern sanat müzesi ile de kalmıyor, sadece resimle de kalmıyor, sadece heykelle de kalmıyor. Bu gerçekten çok büyük bir hazine ve bu hazineye sahip olduğumuza gerçekten çok seviniyorum.

Bir insanın içindeki duyguyu yansıtabilmesi için ilk önce kendisini tanıması gerekirmiş ve kendini, kendi içinde tanıdığı kendini, çok daha farklı bir şekilde ifade etmek gerekiyormuş. Ben birçok resim sergisine katıldım. Bugün sergide gördüğüm tekniği daha önce hiç görmedim. Sanatçının kendine göre bir mutfağı var, ayrı bir tat, ayrı bir şevk, ayrı bir arzu var. Bir müzik sanatçısının, bir şairin kendi yazdığı şekliyle ve bunu yapan bir bestecinin vermiş olduğu ahenkle resmini yapması ve onu sergilemesi, ayrı bir güzellik.

Yine hatırlatmak isterim ki, yaklaşık 340 gün sonra heyecanla ve gururla beklediğimiz bir güne ulaşacağız ve çok büyük bir güzellik yaşayacağız. Bu güzelliklerin tümü Yakın Doğu Üniversitemizde gerçekleşecek. Bu duruma katkıda bulunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Onların vermiş olduğu meşakkatli çalışmanın ürünleri gerçekten hepimizi heyecanlandırdı. Geleceğe çok daha farklı bir şekilde bakmamıza yardımcı olmaktadır ve onların bize vermiş olduğu şey her geçen günümüzü aydınlatan, ruhumuzu dinlendiren bir durumdur.”

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından kişisel sergisi açılacak olan Petro Smetana’ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü teşekkür belgesi takdim edildi. Sergi 27 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi sergi salonunda gezilebilecek.