Bu çocuklar hayatın her alanına dokunuyor

Özel eğitim merkezi öğrencilerinin çizdiği resimler Bandabuliya Sahnesi’nde sergilendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve Kültür Dairesi'nin Engelliler Haftası nedeniyle LTB Sanat Parkı’nda ortaklaşa düzenlediği “Engelsiz Resim Şöleni”nde çizilen resimler Bandabuliya Sahnesi’nde sergilendi.

Gecede Lefkoşa Belediye Orkestrası da müzik dinletisi sundu. Sergide ÖZEV, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Armel Özel Eğitim Merkezi, Necati Taşkın İlkokulu ve Atatürk İlkokulu’ndan öğrencilerin resimleri sergilendi.

Serginin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı,

“Renklere Dokunduk” isimli serginin özel bir sergi olduğunu ifade ederek, sergiye katılan çocukların sadece kağıt üzerindeki renklere değil, hayatının her alanına dokunduğunu belirtti.

Özel gelişen çocuklara yaşamın her alanına dokunacakları fırsatları verilmesinin öneminin altını çizen Meral Akıncı, “Bu çocuklar bizimle birlikte her yerde hayatın her alanına bizimle birlikte dokunuyorlar” şeklinde konuştu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da “Renklere Dokunduk” sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, kaynaştırmanın ne kadar önemli olduğunun bu etkinlikle daha iyi görüldüğünü belirterek, farklı etkinlikler ile bu uygulamayı yapmaya devam edeceklerini vurguladı.