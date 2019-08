YDÜ’de 89’uncu sergi açıldı. Başkurdistanlı Sanatçı Vera Frolova’nın Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı serginin açılışını yapan Bakan Taçoy, “Böyle bir güzelliği dünya görmedi. Bu mucizeye YDÜ sayesinde ulaşıyoruz” dedi

Başkurdistanlı Sanatçı Vera Frolova’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için gerçeklik ve sembolizm tarzda çalışmalarla hazırladığı ve 30 eserden oluşan Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, toplumların her zaman bir yansıması olan sanatın, modernizmin oluşumuyla beraber, toplumların sadece bir yansıması değil aynı zamanda kendilerini sorgulamalarına da olanak sağladığını dile getirdi.

Modern Sanat Müzeleri’nin, estetik olarak nelerin sanat sayılıp sayılamayacağını belirlediğini ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin de farklı ülkelerden sanatçıları bir araya getirerek yaratıcılıkta özgürlük sağlayan eşsiz bir proje olarak Türk Dünyasını bu coğrafyada birleştirdiğini söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu 4’üncü Nesil Üniversite modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetlerinin tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas aldığından söz eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bilim üreten kampus olarak bünyesinde bulundurduğu farklı araştırma merkezleri ile laboratuarları sistematik olarak bütün araştırmacıların hizmetine sunduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin proje ve yayın sayısının gün be gün arttırmaya devam ettiğini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Son üç yılda üniversitemiz öz kaynaklarıyla 380 araştırma projesi kabul edilmiş, bunların 120’si tamamlanmış, 250’si ise devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl uluslararası yayın sayımız 1200’e ulaşmış ve haklı gururu bizlere yaşatmıştır. Yıllık yayın sayımızı ve kalitemizi yukarılara çekmek en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Yakın Doğu adresli yayınların geniş kitlelere ulaşması adına ülkemizde belki de dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yakın Doğulu araştırmacıların ürettiği araştırma sonuçlarını daha geniş kitlelere duyurmak için Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ağı - Near East Scientists on Social Media (NeuSciSocMed) facebook ve instagram üzerinden yayına başlamış bulunmaktadır. Bilim Ağı, Yakın Doğu adresli yayınlara erişim kolaylığını sağlayacak ve araştırmacılar arasında işbirliğini arttıracak akademik bir sosyal ağ olacak. Bununla birlikte akademisyenlerin alanlarıyla ilgili en son bilimsel yayınlardan haberdar olmalarını aynı konu üzerinde çalışan akademisyenlerin iletişim kurarak çalışmalarını zenginleştirmelerine ve araştırma sorunlarına çözüm bulabilmelerine olanak sağlayacak” dedi.

BİR SANAT TAPINAĞI OLAN KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ HER SANATÇININ BİR PARÇASI OLMA HAYALİ TAŞIYACAK

Sanatçı Vera Frolova da, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e davet ederek kendisine sergi açma fırsatı sunduğu için teşekkür ederek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yıllarca var olacağını söyledi.

Projenin dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir proje olduğunu dile getiren Frolova, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin küresel bir boyutta bir müze olma potansiyeli olan bir projedir ve eminim ki zamanla dünyanın her köşesinden birçok sanatçının bu projenin bir parçası olma hayali ve amacı olacaktır. Girişimlerinizin ve ortaya çıkan değerli varlığın devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca sanatçılara yaratıcılık ortamı sunan ve tüm konularda yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu sanat tapınağını hep birlikte inşa ettiğimize inanıyorum” diye konuştu.

BAKAN TAÇOY: “KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ KKTC’NİN TANITIMINDA BİR UFUK GÖSTERİYOR

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 89’uncu serginin açıldığına dikkat çeken Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, 15 Kasım 2020 yılında açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin koyduğu 20 bin esere ulaşma hedefinde 12 bin eserin tamamlandığını geriye kalan 8 bin eserinde tamamlanması için de bir yıl boyunca her hafta en az 120 eserin izlenme imkanı bulunacağını söyledi.

Bakan Taçoy, “Böyle bir güzelliği dünya görmedi. Küçücük bir ülkenin içerisinde, coğrafik özelliklerimiz ve nüfus yapımızla bu kadar büyük bir sayıya ulaşmak bir mucize ve bu mucizeye Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde ulaşıyoruz” dedi.

Toplumların değişik görüşlerini ve kültürlerinin küçük adamıza getirildiğini dile getiren Bakan Taçoy, değişik kültürlerden gelen ve sanat yoluyla anlatılan ifadeleri anımsayarak onlarla özdeşlemeye çalışıldığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Dijitalleşmenin Getirdiği Geniş Bir Ağa Sahip…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin özelde Yakın Doğu Üniversitesi’nin genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtma yolunda bir ufuk gösterdiğini ifade eden Bakan Taçoy, modern teknoloji ile farklı yerlere ulaşılabileceğini ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok geniş bir ağı olduğunu belirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “İnovasyonun, teknolojinin, dijitalleşmenin bize getirdiği imkanları rahatlıkla kullanıp tanıtım yolunda da büyük adımlar attığımızı ve Yakın Doğu Üniversitesi ile de bunu gerçekleştirdiğimizi görmek benim için ayrı bir güzellik” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kurduğu Özay Günsel Çocuk Üniversitesi kavramı çerçevesinde yapmış olduklarına artı olarak Vera Frolova’nın kızının yaptığı eserlerinde sergide görülmesinin takdire şayan olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Taçoy, bunun takdir edilmesi gereken bir şey olduğunu söyledi.

GÜMÜŞ ANAHTAR ONUR ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Başkurdistanlı sanatçı Vera Frolova’ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Kızı Diana Mukhametzianova ise teşekkür belgesi verildi. Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek Vera Frolova’nın Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sanatçının eserlerinde Başkurdistan kültürü, doğası, ulusal danslarla efsaneleri yansıttığı eserlerin yer aldığı sergi, 23 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda gezilebilecek.