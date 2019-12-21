Kazakistan, Gagavuzya, Özbekistan ve Tacikistanlı toplam 20 sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan ve 110 eserden oluşan dört karma resim sergisi, Çalışma Bakanı Sucuoğlu tarafından YDÜ’de açıldı

Sanatçılar YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Günsel’e “Bizim için siz bir sihirbazsınız” derken, Bakan Sucuoğlu da “Bölgede değil, dünyada iddialı bir müzeye doğru gidiyoruz” diye konuştu

Kazakistanlı sanatçılar Lidiya Drozdova, Tokbay Kusherbayev, Igor Gushchin ve Malik Jumagulov’a ait 20 eser, Gagauzyalı sanatçılar Svetlana Panaitova, Anastasia Racovcena ve Grigori Decev’e ait 20 eser, Özbekistanlı sanatçılar Aranshy Sharzhanov, Asliddin Isaev, Nortoylok Diyarov, Shavkatbek Mamatkarimov, Zoir Meiev, Kuralbek Kossuakov, Rikhsitulla Akramov, Lyubov Tiora ve Nuriddin Isaev’e ait 50 eser ile Tacikistanlı sanatçılar Ilyos Mamadzhanov, Umed Ahmadov, Anvarsho Sayfudinov ve Daler Mikhtodzhov tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 20 eser, toplamda dört ülkeden gelen 20 sanatçıya ait 110 eserden oluşan dört karma resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin belirlediği hedeflere ulaşmak için eğitim, bilim, sanat ve inovasyon ekseninde çalışmaya ve üretmeye yılmadan devam etmekte olduğunu belirtti.

Prof. Şanlıdağ konuşmasında devamla şöyle dedi:

“Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi sayesinde kültürlerin yeşerip kökleşmesini sağlayan en önemli unsur olan sanatla Asya Akdeniz’e bağlanıyor. Türki Cumhuriyetler ve akraba topluluklarıyla Kuzey Kıbrıs’ta bir “sanat köprüsü” oluşturuyoruz. Bu proje sayesinde, pek çok şeye şahitlik edip pek çok şeyi tartışıyoruz ve yine hep birlikte birçok şeyi öğreniyoruz. Projeyle ilgili özellikle sanatçılarımızın, sizlerin ve bizlerin konuştuğu, tartıştığı önemli başlıklar var. İlki özellikle sanatçılar arasında yoğun bir şekilde dile getirilen “Türk Dünyası Uyanıyor” kavramının tüm dünyada yankı bulmasıdır. Bir diğeri, birkaç ay önce Azeri sanatçılarımızın kişisel sergilerinin açılışında kullandıkları “Türk Rönesansı” kavramıdır ve kanımca zaman içerisinde gerçekleşecektir. Bir diğeri ise, sizin bizzat Çarşamba günkü sergi açılışında değindiğiniz “Kıbrıs’lı Çılgın Türkler” kavramıdır.”

Gagavuzya sanatçıları adına konuşan Anastasia Racovcena da şöyle konuştu:

“Tüm Gagavuz sanatçıları adına, bu görkemli projede Özerk Bölgemizi temsil etme fırsatı sunulduğu için Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e şükranlarımı sunmak isterim. Eserlerimizin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin hazinesine Gagauzya’nın renklerini ve akort katacağını düşünüyorum.”

Tacikistan sanatçıları adına Daler Mikhtodzhov ise, “Dünyanın birçok köşesinden bu sempozyuma katılan sanatçılar arasında olmaktan onur duyuyoruz. Topraklarınızda geçirdiğimiz her gün tarihinize, kültürünüze, halkınıza dokunma fırsatımız olmuştur. Sn. Dr. Suat Günsel, ana toprağınızın asil oğlusunuz, sanata ve tarihe gösterdiğiniz ilgi ve saygı bu hususun kanıtlarıdır. Sanatçılar olarak projeden, gösterilen ilgiden ve sağlanan fırsatlardan oldukça mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Tacikistanlı sanatçılar adına size ve tüm ekibinize sıcak karşılama için şükranlarımızı sunmak istiyoruz.” dedi.

Özbekistan sanatçıları adına konuşan Lyubov Tiora da “Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in inisyatifi ile yaşadığımız bu anı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Özbekistan sanatçıları ve şahsım adına toprağınızda bulunma, yaratma ve bu muhteşem sanat projesinin bir parçası olma fırsatı sunduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çatısı altında çalışma ve burada iz bırakmak bizim için ayrı bir gururdur. Sn. Günsel, biz çok eminiz ki ülkelerimizin, halklarımızın arasında olan bağlar ve işbirliği sanat üzerinden daha da güçlenecekler” dedi.

Kazakistan sanatçıları adına konuşan Igor Gushchin ise, tüm sanatçılar adına, bereketli Kıbrıs adasında yaratıcılığı, özgürlüğü sağlayan ve sanatçılar için yaratılan gerçek cennet için Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e teşekkür ederek başladı. Gushchin; “Bizim için siz bir sihirbazsınız. Eminim ki tüm sanatçılar benimle hemfikirler, her birimiz bir gün olsa bile gündelik sorunlardan, ev işlerinden, yaşamdaki endişelerden uzak durmayı ve kendimizi tamamen tuvale teslim etmeyi hayal etmiştir. Dr. Suat Günsel, binlerce sanatçı için böyle bir cennet yaratmayı başaran, insan toplumunda sanatın gelişiminin önemini anlayan, uygarlığın bilincini, maneviyatı ve medeniyet kültürünü tüm insanlık adına daha üst seviyelere çıkarılabilmesini sağlayan bildiğim tek insan sizsiniz! Başka hiçbir seyi düşünmeden sadece sanatla uğraşma şansını bize sunduğunuz için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlere sağlık, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projenize de sönmeyen ışık dilerim.” ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise, her geçen gün resim kalitesinin arttığını ve sanatçıların konuşmalarındaki içeriğin de artık değişmeye başladığını belirtti.

Bakan Sucuoğlu; şöyle dedi:

“Uzun zaman önce ilk geldiğim dönemlerde de Suat hocaya şunu söyledim; “Bu böyle bitmeyecek, bir bayrak aldınız bu bayrağı götürmeniz gerekiyor.” Gönül ister ki ırkı, dini bir olan hepimizin ortak bir dili yani Türkçeyi de burada birlikte kullanmayı, hep birlikte aynı dili konuşmayı sağlamak. Tabi bu sanat, “rönesans” dediğimiz ki bunu söylemeyi hak ediyor artık, belki de bir başlangıçtır. Çünkü sanatçıları dinlerken içerikler de artık resmin ötesine geçmeye başladı. Suat hocamızın ortaya koyduğu olanak var, buraya gelen sanatçılara büyük olanaklar sağlıyor.”

Sucuoğlu; “Çok güzel resimler var. Bölgede değil, dünyada iddialı bir müzeye doğru gidiyoruz ve belli ki rakip anlamında da belki rekabet edeceğimiz bu yöndeki müzelerin çok önündeyiz. Bu da önümüzdeki süreçte devam edeceğini gösteriyor. Sanatçılar burada büyük işler yapıyorlar. Bize büyük katkıda bulunuyorlar. Yakın Doğu Üniversitesi her konuda iddialı, her paltformda bunu dile getiriyorum. Sağlıkta, sanatta, eğitimde iddialı bir üniversite. Resim konusunda da böyle gitmeye devam ederse dünya çapında bir iddiası olacak. Suat Hocamıza sağlık diliyorum enerjisinin artarak devam etmesini diliyorum ve tüm sanatçılara mutluluklar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Sergiler, 03 Ocak 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.