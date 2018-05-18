Birincilik Nezihe’nin

Liseler Arası Ses Yarışması’nın birincisi Bekirpaşa Lisesi’nden Nezihe Tuğra isimli öğrenci oldu

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında 26.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında önceki akşam gerçekleştirilen Liseler Arası Ses Yarışması’nın birincisi Bekirpaşa Lisesi’nden Nezihe Tuğra isimli öğrenci oldu. 62 öğrencinin başvurduğu yarışmada ön elemelerden geçerek finalde yarışmaya hak kazanan 10 öğrenci önceki akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nı tıklım tıklım dolduran izleyenlerin karşısına çıktı. Prof Dr. Memduh Özdemir başkanlığındaki jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda Bekirpaşa Lisesi’nden Nezihe Tuğra Birinci, Erenköy Lisesi’nden Günay Mimar ikinci, Girne Necat British’ten Nisan Beyaz üçüncü olurken, Jüri Özel Ödülü’ne Günay Mimar layık görüldü. Gazimağusa Belediyesi yarışmanın birincisine 4 bin, ikincisine 3 bin, üçüncüsüne ise 2 bin TL’lik para ödülü verirken, dereceye giremeyen diğer yarışmacılara da sürpriz yaparak her birine 1000 TL teselli ödülü verdi. Ayrıca Telsim yarışmanın birincisine ödül olarak İstanbul Vodafone Park’ta Freezone Stüdyo’da single kayıt yapacak ve yarışmacıların Kıbrıs parçalarının alt yapısını da üstlenerek, ülkenin tanıtımında kullanılmak üzere bir CD hazırlayacak. Yarışmaya Türkiye’nin sevilen seslerinden Metin Özülkü de katılarak hem şarkılarını seslendirdi hem jüri özel ödülünü verdi. Harmony Kırtasiye ise ikinci gelene mikrofon hediye etti. Ayrıca Metin Özülkü jüri özel ödülü verdiği öğrenciyi İstanbul’da misafir ederek ona bir beste yapacak.