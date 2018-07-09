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Bir yılın emekleri sergilendi

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LTB-EMAA 2018 bahar dönemi kurslarının sergi açılışı yapıldı

Bir yılın emekleri sergilendi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA)ortaklığında düzenlenen 2018 Bahar Dönemi Kursları'nın sergi açılışı yapıldı ve kurslara katılanlara belgeleri takdim edildi. 
Başkent Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB olarak EMAA ile birlikte uzun yıllardır bu birlikteliği sergilediklerini anımsatarak üretkenliğin, bir arada oluşun ve aile ortamının geliştiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.


Bahar Dönemi Sergisi’ni açarken, Yaz Dönemi kurs kayıtlarının da tamamlandığını, yine yoğun bir ilgi olduğunu belirten, Başkan Harmancı, “Demek ki kurslar Lefkoşalılar tarafından çok sevildi” dedi.
Harmancı, aydınlık bir gelecek örülmesinin sanatla başarılabileceğini, özgür bireyler yetiştirmenin bu açıdan önemli olduğunu vurgularken, birincil hedefin onları yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak, düşünebilecekleri, tartışabilecekleri ve farkındalıklarını ortaya koyabilecekleri ortamlar sağlamak olduğuna işaret etti ve bu işbirliği ile bunu başardıklarını belirtti.
Başkan Harmancı’nın konuşmasının ardından kurslara katılım gösterenlere belgeleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Başkanı Zehra Şonya, Belediye Meclis Üyeleri ve kurs eğitmenleri tarafından takdim edildi. Etkinlik sonunda kursiyer çocuklara dondurma ikram edildi.


 

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