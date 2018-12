Bir yeni yıl masalı

Düşlerimize takılan hep güzel aşklar vardır. Güzel aşklar nasıl yaşanır? Bu sorunun yanıtı sanki zihnimizde önceden tasarlanmışçasına hazırdır. Önceden verili bu kurgu, benzerleri gibi nasıl olgunlaşmıştır?

Geçmiş yaşanmışlıkların kalıtı günlük yaşantımız içerisinde bir çırpıda sayıp döktüğümüzden, dökebileceğimizden her zaman daha çoktur. O kadar ki, onların farkına hiçbir zaman varamaz ve bizi etki derecesini kesin ölçütler içerisinde belirleyemeyiz. Üzerinde derin derin düşünecek zamanımızda çoğu kez bulunmaz. Ancak bu olgunun farklında olanların ve onları kullananların sayısı da az değildir. Neden mi? Pek çok neden olabilir. Bunlardan birisi, Freudientarzda bilinçaltımızda gizlediğimiz geçmişin söylemsel kırıntılarını, çeşitli kılıklar altında serbest bırakarak dinleyen, okuyan, izleyen vb. alıcıyı etkileme çabasıdır. Etkileme neden mi gereklidir? Etkileme çağımızda, genel anlamı ile reklamın neredeyse birinci kuralı haline gelmiştir. Reklam ise sanattan, pazarlamaya değin, tüm toplumun kesinlerinde farklı uğrakları olan, onları kullanan bir sınai halini almıştır.

Geçmişin türlü söylemsel kırıntılarının, etkileme çabası üzerine nasıl bir katkısı olabilir? Herşeyden önce geçmişte yaşamışlıklardan arta kalanlar, açık veya örtük olsun bize bir tür yakınlık içerisindedirler. Sanki onlar hep varmış, hep yaşanırmış gibi bir duyguya kapılırız, çoğu zaman. İnsanın bir yabancıya oranla, bir tanıdığına yakın olması nasıl olağansa, kendisine yabancı bir düşünceye karşı, bildik bir anlayışa hoşgörü göstermesi o denli olağandır. Bu nedenle reklamcılardangazetecilere, ressamlardan yazarlara kadar etkileme işi ile uğraşan herkes, hedef kitlesine ulaşmasını kolaylaştıracak, onlara tanıdık birşeyler arar durur. Ben kişisel olarak içerisinde Kıbrıs olan, bir parça "biz" kokan her kitaptan, daha onu okumadan etkilenirim. Bu bir rastlantı mı? Hiç sanmıyorum; belki de bize bırakılmış bir kalıt.

"Lovers in theMoonlight" -MarcChagall

Bize tanıdık gelebilen, geçmişte yaşanmış herşey olabilir. Ama geçmişin sıradanlıkları, günümüzün sıradanlıklarından daha dişe dokunur, daha yaman değildir. Bu nedenle örneğin sabah güneşini tarlada karşılayan bir orakçının veya dolaba koşulmuş bir eşeği veya bir çift öküzü idare eden bir kişinin varlığı zihinsel eserlerde ve onların türetilmesine ancak konu mankeni veya silik figüranları olur. Bunlar toplumsal yaşamın devinimine hizmet eden üreticilerdir. Toplumsal yaşamın kaynağı ve dayanağı üretim değil mi? Buna karşın “etkileyici” değillerdir.

Etkileyici olansa her zamansıradışı olanlar ve olaylardır. Onlar hep dilden dile dolaşır, söylencelerde önemli bir yer alırlar. Bu nedenle, etkileme çabası aynı zamanda genelden farklılaşmaları arama edimidir. Her genel, farklı toplumsal "bütünlükler" için farklı anlamı ifade edeceğinden, genel-ötesi veya anomalilikler de farklı göndermelere işaret edecektir. "Delilik" her toplum için farklı sınırlara sahiptir. Cinselliğin boyutu farklıdır. Kimi topluluklarda uyuşturucu kullanımı normalken, kimilerinde anormaldir. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir...

...ama aşk neredeyse tüm toplumlarda sıradışıdır, bir mucizedir. Bir anlıktır, ama o an bir ömür boyu sürebilir.... Onu sıradışı kılan, olağanın ötesinde onu algılamamızı sağlayan, erişemezlik, yasak, tuzak, “aldatma” gibi imlerle bezenmesidir. Bu imler onun gizlemli yanının büyümesine hizmet eder ve zihinimizin bir köşesinde ona ayrıcalıklı bir yer oluşturur. Bu ayrıcalıklı konum, geçmişle günümüz arasında, veya aynı zaman diliminde farklı toplumlar içerisinde farklı ağırlıkta kendini oluşturmuş ve kişileri etkilemeyi herzaman sürdürmüştür. Neredeyse beş yaşındaki bir çocuğun algı yetisinin gerisinde kalan Brezilya Dizilerinin yüzlerce bölüm izlenmesinin nedeni sizce böylesi bir etki alanı olamaz mı? İki sevgili birbirlerine hemen kavuşabilseler, yüzlerce dizilik çekimler nasıl yapılacak? Üstelik iki aşık arasında kurgulanan olayların örgüsü ise geçmişte aktarılan, bize tanıdık gelen aşk masallarının yeniden üretimi olunca sıradışılığın da nasıl sıradan bir hale dönüşmesine tanık oluyoruz. Demek ki, sıradanlığın kaynağı, tanıma/yakınlık ile sıradışılığın kaynağı gizemleştirme, olağandan ayrıştırma aynı zamanda iç içe geçmiştir ve aşk söylencelerinde tematik olarak sık sık kullanmaktadır. Bildik, sıradan sıradışılıklar ayrıca bir tercih nedeni oluşturmaktadırlar. Onlar her zaman bize tanıdık gelir ve her zaman bize yabancıdır.

Neredeyse yedi yüzyıl öncesinde anlatılıp duran, birbirlerini hem büyük bir sevinç, ve hem de büyük bir üzünçle seven iki insan olan Tristan ve İsuet’in öyküsü de bize hem tanıdık ve hem de yabancı gelen romanslardan. Romanslar, romanın atası da sayılabilir. Çoğunluğu Latince yazıldıklarından, onlara Romalılara ait anlamında Romans denilmiştir. Romansların, ardıllarına oranla oldukça basit bir kurgusu vardır. Her şey büyük bir olayın gerçekleşmesi için tasarlanmıştır. Bu büyük olay da birbirine iliştirilmiş, sıra dizinli küçük küçük öykücüklerle oluşturulmuştur. Perspektif ve derinlik nerede ise kaybolmuş, ya da yok gibidir. Sık sık içerisinde avlanmaya gidilen büyük kara ormanlar gibi dışarıyı örten ve yalnızca spot ışıklarının altındakilerin farkına varabildiğimiz bir dünya vardır, karşımızda. Spot ışıkları zaman zaman kendisini kuşatan çevreye yöneltildiğinde ise muhteşem betimlemeler karşımıza çıkar. Ama bu pek sık yapılmaz. Amaç daha çok olayların içerisinde geçeceği mekânı düzenlemek, onun akışını sağlamaktır. Tıpkı bir nehri tıkayan artıkları kaldırarak onun akışını sağlamak gibi. Bu genel akış çoğu kez bir sonuca, erekli bir sona bağlanır ve bu sonuçlarla çeşitli dersler verilmeye çalışılır. Bu yönü ile romanslar, kendi dönemleri için aynı zamanda birer toplumsal eğitim araçları olduğu düşünülebilir.

Zaman kavramı, o kadar tekdüze ki, geçmiş veya gelecek arasında ayırım yapabilmeniz olanaksızdır. Romans anlatıcıları bu can sıkıcı durumun farkına varmış olacaklar ki, araya sık sık mevsimleri sokarak döngüsel değişimin varlığını kanıtlamaya çalışmaktalar. Bu döngüsel değişim ya da tarih kavrayışı aslında herşeyin başa dönüşünü bize anlatır. Sonuç aynı zamanda başlangıçtır. Bu bir parça da yaratılışla ile ilgili olmalı. Her şey Tanrı’dan geldi, ve yine her şey Tanrı’ya dönecek! Arada geçen zaman ve yaşanan süreçler, ne denli büyük değişimler getirirse getirsin, ne kadar acılar, sevinçler yaşanırsa yaşansın sonuç bunların hiçbirinden etkilenmez ve hep bakidir.

Aktarım, hep bir anlatıcının ağızından çıkmaktadır.Bu özellik romanslarla okuyucu ve dinleyici arasında ayrı bir yakınlık doğurmaktadır. Buna karşın monolog yapısı, algılayanları hep bastırır ve sesi hep onların üzerindedir. Algılayıcı kendinden onda bir şeyler bulmak yerine, algılayıcıyı birşeylere benzetme çalışır; yerine koyma, özenme etkileyiciliğinin ana kaynağıdır. Ama özenilenin doğaüstü karakteri nedeni ile bu da tam bir düş dünyasında gerçekleşir. Algılayıcı bunun hiçbir zaman gerçek olmayacağının farkındadır. Öykünün bütününden çıkarılacak dersler, yaşama geçirildiği oranda belki de bu mucize gerçekleşebilir. Peki bu dersler nelerdi? Bu dersler yaşamın dışından gelmiş de değillerdir. Öncelikle var olan toplumsal yapının benimsediği, benimsetmeye çalıştığı değerlerin romanslarda gizemsel bir biçimde yeniden üretimi söz konusu. Biçem, asli amacı olan eğlendirmeyi ikincil bir konuma itmeyecek şekilde yapılandırmıştır. Aristokrasinin şato eğlenceleri içerisinde kendini ve kendi değerlerini yansıtmayan bir edebi tarzı himaye etmesi nasıl beklenebilirdi? Çünkü o çağda edebi dünyevi eserlerin üretilebilmesinin koşulu, soyluluğun “sağduyulu” himayesinden geçmekteydi.

Soyluluğun düşünsel dünyası ise iki ana kaynaktan beslenmektedir. Birincisi, Hristiyanlık inancıdır ki, romanslarda karşımıza daha çok kurtuluş yolu olarak çıkmaktadır. Tanrı Sevgisi, her zaman mutlu sona erişmese bile, iyi talihin olmazsa olmaz koşuludur. Bu nedenle kişi kendini Tanrı’ya emanet etmekte çekinmemelidir. Ne var ki, Hıristiyanlık inancı bu ana temanın dışında arkaik dinlerin izleri altında pek kendini hissettirmez. Romanslar; Celtic ve Germen Tanrılarının, büyüler ve büyücülerin, cadı ve cadı içitlerinin, canavarlar, devler ve cücelerin heran karşınıza çıktığı bir Fantazi dünyası, geçmiş inançların Hristiyanlaştırılmasıdır. İşte bu durum, gerçekte dünyevi sınıfların, ruhani olanlarına karşı üstünlüğünü vurgular gibidir. Ne de olmasa romanslar, o çağın entellektüel yapısına egemen olan ruhbanlara değil, dünyevi sınıflara, başta soyluluğa aittir. Öyküde karşılaşılan badireler de bu nedenle, sonuçları ne olursa olsun soylu bir tutumla karşılanmalıydı. Kader, doğa yasası mevsimler gibi birbirine bağlıdır, değiştirilemez. Kaderi değiştirmek için değil, kaderin akışını sağlamak, önünü açmak için mücadele edilmelidir. İşte, bu tutuma karşılık gelen ve soyluluğun düşünsel dünyasını besleyen ikinci kaynak da şövalye kodlamasıdır.

Şövalye kodlaması, âdemi merkezci bir iktidar yapısı içerisinde sistemin bütünlüğünü sağlayan kişisel bağların kutsanması, soyluluğun sınıfsal davranışlarının meşrulaştırılmasının da kaynaklarından biridir. Kurallara bağlanmış şövalye davranışlarının önemini vurgulamak için ilgi çekici olaylar bezenmiş öykünün olağanüstü yaratıkları, şövalyeler tarafından kolaycayok edilebilmektedir. Şövalye davranışlarının dışına çıkanlarınsa vay haline! Başarı ve başarısızlık, kodlamalara uyup uymamanın bedelidir. Zaten söz verme de ve bedel ödeme de bu kuralların başlıcaları arasındadır. Kişisel bağlılığın temeli söz verip bağlanmadır. Buna karşın söz verme ilişkisindeki taraflar arasında karşılıklı yükümlülükler ortaya çıkar. Hangi taraf bu yükümlülükleri yerine getirmekten vazgeçerse, diğerinin kendisi üzerindeki yükümlülüklerini de ortadan kaldırmış olur.

Tristan, düşmanlarına karşı savaşında Cornouailles kralı Marc’a yarıma giden Loonnois kralı Rivalen’in, Marc’ınkız kardeşinden olan oğludur. Rivalen, vasallı ve baş düşmanı Dük Morgan’ın kendisine ihaneti sonucu ülkesini kaybeder.Tristan, kralın sadık hizmetlisi ve “sözünün eri” Rohalt’ın şatosunda büyür. “Yiğitliğin düşüncesizlik olmadığını” bilen Rohlant, sadık kaldığı efendisine hizmet edebilmek için onun baş düşmanı ile savaşmaz ve onun oğlunu yetiştirir.

Genç şövalyenin yetiştirilmesi de pek kolay bir iş değildir. Çocuk yedi yaşında kadınların elinden alınıp, bilgili ve iyi yürekli bir eğiticiye teslim edilir. Eğitici onu soylulara yaraşır bir şekilde eğitir. Mızrak, kılınç, kalkan ve yay gibi bir şövalyenin taşıması gerekli silahları kullanmayı öğrenir. Fiziksel olarak güç ve çeviklik kazanır. Bu amaçla disk atar ve hendek atlar. Ancak eğitim yalnızca silahları kullanma becerisi değildir. Moral değerler ya da kısaca şövalyelik kodlaması olarak anılan “toplumsal”/ sınıfsal değerleri kazanma eğitimin önemli bir parçasıdır: Şövalye bütün yalanlardan, bütün hilelerden nefret etmelidir, zayıflara yardım etmeli, verdiği sözü tutmalıdır; bağlılığı, biatıbilmelidir. Bu eğitimlerden geçen genç, fiziksel görünüm kadar tavır ve davranışlarında da sınıfa / toplumsal gruba özge bir karakteristik kazanır. Gururludur, kendi başınadır, ama hep bağlanmanın erdemine inanmıştır. Bağlanma, eşitler veya farklı katmanlar arasında olsun, karşılıklı sözleşmeler şeklinde sık sık yinelenir. Belki özgür iradesi ortada yoktur, ama yaptığı seçimlere sadık kalması hep beklenir.

İşte, bu fiziksel ve moral eğitimi almasıyladır ki şövalye, karşısına çıkabilecek her türlü güçlüğü atlatmayı başaracak güce ve yeteneğe erişecektir. Bu eşsiz an çoğu kez şövalyelik töreni ile muştulanır. Ardından romansların kahramanı tehlikeden tehlikeye koşacak, hepsini birer birer fiziksel ve zihinsel gücü yanında soylu davranış örnekleri ile aşacaktır. Şövalyeyi durduracak tek şey vardır: ihanet. Bu nedenle ihanet hiçbir zaman affedilmez. İhaneti dengeleyici mekanizma ise savaştır. Bu savaş eşitler arasında gerçekleşecekse çoğu kez meydan okumalar sonrasında, yine tanımlı bazı kurallar çerçevesinde yapılır.

Tristan ve İsuet romansında, Tristan güçlenip dayısı Kral Marc’ın yanında bir süre konaklamasının ardından babasının intikamını almak için geri dönecektir. İntikam bedel ödemenin icrası, kişisel bağlanmalara ihanet etmenin doğal bir sonucu olarak algılanır ve bir kural haline getirilmiştir. Romanslarda ihanet edenler daima soyluluk içerisinde daha alt düzeyde olanlardır. İntikam, bedel ödeme ve meydan okuma adeta içiçe geçmiş uygulamalardır. “Soylu bir adamın kendisinin olan iki şeyi vardır: biri yurdu, biri canı”. Gerek yurdu ve gerekse canı ile o efendisine hizmet etmeliydi. Sadakati gereği Tristan da babasının intikamını aldıktan sonra kazandığı ülkesini bırakma pahasına dayısı Kral Marc’ın hizmetine koşacaktır.

İrlandalı Dev Şövalye Marholt, kral Marc’ın ülkesini İrlanda kralı adına haraca bağlamıştı. Bu dev şövalye ile kral Marc’ın ülkesinde savaşmayı kimse göze alamaz. Tristan eşsiz bir cesaret örneği göstererek, onunla dövüşmeyi kabul eder. Yine öykümüzün devam edebilmesi için bu savaşı kazanmak zorundadır. Demek ki bir şövalyeden beklenen özellikler arasına cesaret de vardır. Cesaret örnekleri tüm öykü boyunca sürekli yinelenecektir. Kazanma şansı ne denli düşük olursa olsun, “yiğitlik düşüncesizlik” olmadığı sürece denemeye değerdir. Kazanmak için her zaman bir umut vardır. “Umut insanların yüreğinde pek az besinle yaşar.” Umut etmek kadar sabır da yine şövalyenin meziyetleri/ maharetleri arasına yerleştirilmiştir.

Her ilginç olayı anımsama gereksinimi veya ritüeller yaşamın vazgeçilmez parçalarıdır. Kim şövalye oluyorsa veya bir lorda biyat ediyorsa bu olay anı sürekli hatırlanmalı, verdiği sözler adeta beynine kazılmalıdır. Bu amaçla o ana ilişkin bir andaç kişinin sürekli yanında taşınıyor, bazen bir şamar etkili bir andaçın yerini alıyordu. Trinstan’ın öldürdüğü dev şövalye Morholt’un beynine saplanan kılınç parçası, Sarışın İsuet tarafından intikam yeminini anımsatması için sürekli yanında taşınıyordu.

İrlanda ülkesinde bir kırlangıçın taşıdığı sarı saça, o zamanda kadar hiç evlenme niyeti olmayan Kral Marc hayran olur ve onun sahibesi ile evleneceğini söyler. Bunun üzerine Tristan sarı saçın kaynağına doğru yolculuğa çıkacaktır. Ancak bu olaydan önce Tristan, Marholt’un zehirli mızrak darbesi ile yara almış ve ölüm için kendini denize bıraktığı tekne İrlanda kıyılarına varınca İsuet’le tanışma olanağı bulmuştur. İsuet aldığı zehirli mızrak darbesini iyileştirerek onu yaşama döndürmeyi başarır. Marholt öldürüldüğünden beri İrlanda kıyılarına ulaşan her Corneualles’li gemici kazıklara vurdurularak öldürülmesine rağmen, Trinsitan efendisi için bu zorlu yolculuğa çıkmaktan çekinmeyecektir. Talih yine Tristan’ın yanındadır. İrlanda’yı inim inim inleten bir ejderden ülkeyi kurtartma şansı karşısında çıkar. Ejder, kentin kapılarının önünde her gün beklemekte ve ona genç bir kız teslim edilmedikçe, kimse o kapıdan ne girebilir, ne de çıkabilirdi. İlginç olan ejderin sabah kahvaltısında neden hep genç kızları tercih ettiğidir galiba? Bu tema günümüze değil pek çok kez yeniden yeniden işlenmiştir.

İlginç olan bir diğer nokta bir “masal” figürü ile Hristiyanlık uygulamalarından dua okumanın birlikte anılmasıdır. “ Onu pençeleri arasında aldı mı öyle çabuk yiyiverir ki, hani insan oncacık zamanda “bir paternoster” duası bile okuyamaz. Böylesi bir aktarım, romanın inandırıcılığını artırmak için de yapılmış olabilir. Aynı olayı ifade etmek için örneğin göz açıp kapayıncaya kadar denilebilirdi. Yani üzerine vurgu yapılan zaman(süre) kavramı başka bir yolla da anlatılabilirdi. Burada felaket karşısında Tanrıya sığınacak bir zamanın bulunmadığından bahsedilmektedir. Dinleyicilerin, felaket anında sığınmaya çalıştıkları Tanrı ile öyküdeki felaketler aracılığı ile bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Bu aldatıcı değiş-tokuşla dinleyicilerin dünyası ile fantazi dünyası arasında bir bağ daha kurulmuş, bir ilmek daha atılmış oluyor.

“Canavar yaklaşıyordu. Başı yılan başıydı; gözleri kor kırmızıydı; alnında iki boynuz vardı; kulakları uzun ve tüylüydü; pençeleri aslan pençesine, kuyruğu yılan kuyruğuna benziyordu; vücudu söylencelerdeki gibi pullarla kaplıydı.” Canavar betimi yapan anlatıcı belli ki, (günümüzdeki animasyon olanaklarına da sahip olmadığı da düşünüldüğünde) kendi imgesini oluşturamamıştır. Onu anlatabilmek için var olan hayvanların bir karışımını veriyor. Buna karşın böylesi bir betim yönteminin dinleyicilerin canavarı zihinlerinde canlandırmalarına yardımcı olacağı da düşünülmüş olabilir.

Canavarı öldüren Tristan, onun dilini sakladığı çizmesinden ağır yara almıştır. Ama yine sarışın İsuet onu bu öldürücü yaradan kurtarmayı başarır. Canavarı öldürmenin bedeli olarak Trinstan, kral babasından İsueti efendisi için alarak ülkesine döner.

İseut, Kral Marc ile evlenmek üzere Trinstan’la birlikte yola koyulur. Ne var ki, yolda İsuet, annesinin Kral Marc ve kendisi için yaptığı büyülü içkiden Trinstan’la birlikte içer. Bu içkinin öyle bir özelliği vardır ki, onu içenler birbirlerini ömürleri boyunca severler. Aşk şarabının büyüsünü hiçbir şey bozamaz. Bu tanımı içerisinde aşk bir büyüye benzetilir; hem de bir anda gerçekleşebilecek bir büyüye. Etkilenme süresi bir yudum şarabın yemek borusunda geçireceği süre kadardır. Can boğazdan gelir demekle bir şeyleri eksik bırakmış olmalılar: Canan da boğazdan geliyor ne yazık!!! Bu tema yüzyıllardan beridir pek çok anlatrıda yerini bulmuş, pek çoğuna konu olmuştur. Aşkın nedeni büyülerde aranmıştır. Çünkü aşk canavarlardan daha olağanüstü bir şeydir. “Ah kötü talih!...içtiğimiz şey ölümümüzdü”. Evet, Trinstan yasak bir aşka kapılmıştı.

Hizmet ettiği lordunun evleneceği kadına aşık olmuştu. Bu aşktan yaşamı boyunca asla kurtulamayacaktır. Burada iki nokta oldukça ilgi çekicidir. Birincisi, Yasak aşı yaşadığı kadın, efendisinin karısı olacak olması dolayısı ile ona karşı bağlılığını daha da artmıştır. İkincisi, İsa’nın annesi dolayısı ile Tanrı’nın hanımı olduğu düşünülen Bakire Meryem ile burada bir anolojiyapılmaktadır. Şöyle ki ona her zaman bağlı kalmak gereklidir; ama ona asla el sürülmemelidir.

Saraylı aşkı bu şekilde Hristiyanlık içerisinde kendine bir yer arar görünmektedir. Ama ruhbanlar sınıfı tarafından bunun pek benimsendiği söylenemez. Onlara göre böylesi bir aşk zinadan başka bir şey değildir. Ancak şövalye bu aşkından hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Başına olmaz işler gelse de kendisini ölüme götürse de seçtiği yolu izlemeye devam ettirecekti. Seçimini kendisi yapmasa da -burada olayın faili aşk şarabı değil miydi? Üstelik kendi iradesi ile de değil. Ne var ki sonuçlarına katlanmayı bilmek gerekecektir. “Hayır bu şarap değildi: sevdaydı, üzünçlü bir mutluluk, sonsuz bir acıydı ve ölümdü”.

Ölüm kendisini bulacaktı ama efendisine bağlılığı yüreğini suçluluk duygusuyla dolduruyordu. İç yakarmalarında şöyle diyor: “ İsuet sizin karınız, bense uyruğunuzum.İseut sizin karınız, ben oğlunuzum. İseut sizin karınız beni sevmez.” Oysa İseut şarabı içtiğinden beridir onu seviyordu. Dayısı Kral Marc’a teslim etmek için İrlanda’dan aldığı iseut şimdi kendi kollarında ve sevgisi karşılıksız değildi. Onların aşk şarabını içmelerine neden olan Brabgien ise kendibekaretini krala teslim ederek yaptığının bedelini bir biçimde, iyi veya kötü ödeyecektir.

Devler ve ejderhalardan sonra karşımıza şimdi de karşımıza bir cüce çıkıyor. Yaptıklarıyla da onlardan aşağı kalmıyor. Devler daha çok kaba gücün simgesi iken, cüceler, hainliğin ihanetin usta aktörleridirler. Ayrıca türlü büyülere de bulaşmışlardır. İki tür normal dışı olduğu kadar olağanüstüdür de. Cücenin öykülerdeki rolü krala karşı tuzaklar hazırlayan baronlara aşıklar konusunda ihbarlarda bulunmak, onlar adına gözcülük yapmaktır. Ne kahredici rol değil mi? Sanki bunun için cüce olmak gerekiyormuş gibi!

Kral yatak odasında pek çok kişi ile birlikte yatıyor. Bu uygulama gerçekte de Ortaçağ Avrupa’sında çok yaygındı. Cücenin görevi kralın odasında yatarak geceleyin Tristanın kraliçenin yanına gidip gitmediğini baronlara bildirmektir. Cücenin Tristanı izlemesi sonuç verecek, kurdukları tuzak sonucunda Tristan geceleyin sarışın İsuet’in yanına gittiği öğrenilecektir. Tristan kraldan kraliçenin adının lekelenmemesi için merhamet diler. Ondan cefa çeken İsa adına af diler ve Tanrı’nın taktirine ulaşmak için dövüşle kendisini savunmak ister. “İnsanlar olayı görür ama yürekleri Tanrı görür; doğru yargıyı yalnızca o verebilir.Öyle bir düzen kurmuştur ki, her suçlanan adam, hakkını dövüşle savunabilir.” Savaş ilahi takdirle sonuçlanacağına göre savaşı kazanan taraf da onu isteği sonucu savaşı kazanmıştır. Bu yolla Tanrı’nın yargısına başvurma sık sık yinelenen ve gündelik yaşamın bir parçası haline gelen bir uygulama olur. Düello bu uygulamanın gelişkin bir biçiminden başka bir şey değildir. Ondan kaçınmak mümkün değildir. Onun için özel kurallar geliştirilmiştir. Örneğin bir üst kendinden astı ile düelloya girişmek zorunda değildi. Kendisi yerine başkasını düelloya sokabilir.

Anormalilikler öykünün aktarımında ilgi çekmek için sürekli ön plana çıkarılmaktadır. Tristan Cücenin kendisine yaptığı oyundan kaçarak kurtulur. Amacı artık kendisini bu oyuna düşürenlerden öç almaktır. Öç alma/ intikam şövalye kodlaması içerisindedir. Ama öç almak için de acele etmeye de gerek yoktur. Tristan’ın sadık hizmetlisi Gorvenal ona şöyle seslenir: “Hayır acele etme dedi. Belki Tanrı sana daha güvenli bir öç alma yolu gösterecek. Çılgınlık yiğitlik değildir”.

Fal, büyü, Hristiyanlık romans boyunca garip bir harmanda sunulur. Diğer bir anomalilik de kuşkusuz hastalıklardır. Özellikle o dönem için pek anlam verilemeyen ruh hastalıkları veya insan teninde kendini dışa vuran, onu değişikliğe uğratan cüzzam gibi hastalıklar hayret uyandırıcı algılamaların başında gelmektedir. Bugün de bunlara oldukça garip yaklaşmıyor muyuz? Kraliçe İsuetTristan ile aşk yaşamasının bedelini ağır ödemelidir. Kral Marc, onu öldürmek yerine ölümü arayacağı bir cezayı vermeyi daha uygun görür. Cüzzamlı Yvain, kraliçeyi ateşe atıp hemen öldürmemesi için ona şöyle seslenir: “ Lordum kardını bu ateşe atmak istiyorsan, cezasını vermiş olacaksın amapek kısa sürecek. Şu koca ateş onu hemen yakacak, şu koca rüzgar da külünü dağıtıverecek. Biraz sonra şu alev sönünce , onun cezası da bitmiş olacak. İster misin sana daha büyük bir işkence öğreteyim; öyle ki, o yaşasın, ama büyük bir ayıp içinde yaşasın, ölümü mumla arasın. İster misin kral?”. Kral da Yvain’in bu fikrini uygun bulur: “Evet, ona yaşamı bağışlayalım, ama sefil bir yaşam; öyle bir yaşam ki ölümden beter olsun... Bana böyle bir işkence öğretene sevgim aratacak.” Cüzzamlı lorduna dönerek, İseut’yü bize ver, bizim malımız olsun. Acımız isteklerimizi canlandırıyor. Ver onu cüzzamlılarına, bir kadın için daha kötü bir son olamaz. Bak lime lime giysilerimiz, akan kanlarımız yapışıyor!”

Tristan Sarışın Isuet’i cüzzamlıların elinden kurtarmayı başarır ve hizmetlisi Gorvenal ile birlikte bir ormanda yaşamaya başlarlar. Artık kaderin intikam alma saati yaklaşmıştır. Ormanda avlanmaya giden Guenelon, Gorneval tarafından öldürülür. Diğer düşmanları bekleyenakıbet aynı olacaktır. Kötülük yapanlar bunun bedelini mutlaka ödeyeceklerdir. Ne rüya ama...göreni sonsuz mutluluklara götürmemesi elde değil.

Simgesel düşünmeye alışkın bir toplum içerisinde Germen geleneğinden kalma silahları adlandırma geleneğini de romans boyunca sık sık görmek mümkün. Tristan’ınMorois ormanında yaşken yaptığı yayın adı “şaşmaz”dır. “Bu yay, oku her zaman nişan alınan yere fırlatıyor, insan olsun, hayvan olsun hedefi buluyordu.” İseut ile Tristan türlü badireler atlatarak bir ormanda yalnız başlarına yaşamalarına ve birbirlerini ölesiye sevmelerine rağmen, birbirlerine yaklaşmaya cesaret edemezler. Çünkü İsuet bir kraliçe ve efendisi kralın karısıydı. Ormanda onları bir casusun ihbarı üzerine bulan Kral Marc, uyurken aralarında kılıfsız bir kılınç görünce bunu anlar. Çünkü bu davranış namusun kefili ve koruyucusudur.

Tristan’a eziyet çektirdiğini düşünen İseut, onun gerçekte yaşaması gereken şövalyeliği zihninde şöyle canlandırıyor: “(Kral Marc) daha toprağına ilk ayak bastığım günden beri beni kabul eden ve koruyan, yufka yürekli senyördür. Tristan’ı nasıl da seviyordu! Ben geldim hem ne yaptım? Tristan’ın sarayda yaşaması gerekmez miydi? Çevresinde şövalye armasını takıncaya kadar ona hizmet edecek ve adamı olacak yüz delikanlı bulunacaktı. Atı üzerinde sarayları, şatoları dolaşarak dövüş ve serüven aramayacak mıydı? Ama benim için şövalyeliği unutuyor, saraydan sürgün ediliyor, ormanlarda kovalanıyor, bu yoksul yaşamı sürüyor!”

Şövalye imgesi bu şekilde canlandırıldıktan sonra ruhban sınıfına, özellikle keşişlere yaklaşım da aktarılıyor. Keşişin başlıca görevi ve şövalye ile ilişkisi ona yol göstermesidir. Kilise’nin laiklere yol gösterdiği gibi, bireysel düzeyde de keşiş şövalyeye doğruyu gösteren olarak algılanır ve aktarılır. Keşişin bunun ötesinde başka bir rolü yoktur. Tristan ve Iseut’un ormanda rastladıkları yaşlı keşiş Orgin onlara akıllıca öğütler verir. Keşin bir biçimde şövalye-keşiş ayrışmasını burada görüyoruz. Keşişin romanslardaki rolü burada bitiyor. Tipleme şövalye ile karşılaştırılma yapılamayacak sönüktür. Keşişin şövalyeden en büyük üstünlüğü ya da farklılığı okuma yazma bilmesidir. Ne var ki bu özelliği pek değer taşıdığı da söylenemez. Günümüzün parlak tipleri ile şövalye ne de güzel örtüşüyor...Ya sönük tipleri onları dikkate alan yok.

Kral Marc, Tristan ve İseut’un Keşiş Orgin aracılığı ile kendinden af dilemesinden etkilenir ve onları affetmeye karar verir. Ne var ki, bu konuyu baronlarına danışmak zorundadır. Tristan, kendi haklılığını dövüşle ıspatlamaya hazır olduğunu belirtir, ancak buna kimse cesaret edemez. Keşişin romanstaki bir diğer özelliği de habercilik yapmaktır. Keşiş Ogrin de kral Marc ile Tristan arasında haber götürüp getirir. Barışma günü onuruna, ki bu herhangi önemli birgün olabilir, şövalye adaylara kılınç ve zırh dağıtılır, mahkumlar serbest bırakılır. Böylece tören ritüeli oldukça genişletilip yaygınlık kazandırılır.

Sınanmanın dövüşten başka bir yolu da kızgın demirler üzerinde yürümektir. Iseut bedenine kraldan başka erkek elinin değmediğini kanıtlamak için böylesi bir yürüyüşe girişecektir. Bu eşsiz ana tanıklık etmeleri için Kral Arthur ve adamları da çağrılır. Onun yanına kutulardan ve sandıklardan çıkarılan azizlerin kutsal andaçları dizilir. Romansta böylesi önemli bir olayla birlikte anılmaları andaçların toplum içerisinde önemli bir yer işgal ettiğini bir kez daha göstermektedir. Tristan, yoksul bir keşiş kılığına girerek İsuet’i izlemeye gider. İseut , Tristan’ın kendisini taşıyıp nehirden geçirmesini ister. Kızgın demirle sınav sırasında ise bu yoksul keşiş ve Kral Marc’tan başka hiçbir erkek eli bedenime değmemiştir diyerek kendini ateşte sınar.

Tristan’ın hizmet ettiği Dük Gilain’in büyülü bir köpeği vardır: PetitCru. Olağanüstü renklere sahip bu köpek boynunda bulunan zil çaldığında kişinin yüreği yumuşuyor ve tüm üzüntüler unutuluyordu. Tristan bunun İseut için güzel bir hediye olabileceğini düşündü. Onu elde etmek için yine bir başka güçlüğü aşması gerekecekti. Dükten ağır vergiler alan ve kendisi ile dövüşmeye kimsenin cesaret edemediği Dev kıllı Urganı yenerek, onu elde edecektir. Her güzel olayın bir bedeli olduğu ne de güzel veriliyor. Sihirli Çıngırak İsuet’e ya bize?

Sevgililer birbirlerinden ayrı ne yaşayabiliyorlar, ne de ölebiliyorlardı. Ayrı kalmaları ne yaşam ve ne de ölümdü. Şövalye Lonnois’tenAlmanya’ya,İspanya’ya pek çok senyöre hizmet etmiş, pek çok serüvenli iş başarmıştı ama Iseut’ü unutmayı başaramamıştı. Demek ki bir şövalye pek çok senyöre hizmet edebilmekteydi ve serüvene atılmak da onun için yaşamının vazgeçilmez bir parçasıydı. Tristan bu serüvenleri sırasında Dük Hoel ‘e başkaldıran Kont Riol’a karşı savaşacaktır. İyi korunan kalesinde kuşatma altına alınan Dük burada açlığa sürüklenmek üzeredir. Dükle Kont arasındaki kavganın nedeni ise Dükün güzel kızı ile evlenmek isteyen konta, dükün kızını vermemesidir. O da zorla kızı kaçırmaya çalışacak ve çıkacak savaşta pek çok kişi yaşamını yitirecektir. Tristan, hizmetini düke sunmak için ona katılır. Kont Riol’e dükün oğlu şövalye Kaherdin ile birlikte saldırılar düzenlerler. Kaherdin ile Tristan arasında öyle bir güven oluşur ki, birbirlerine karşı dostluk ve arkadaşlık andı içerler. Hiçbir zaman da sözlerinden dönmezler. Bu ritüel de bir şövalye kodlaması olarak karşımıza çıkmaktadır: şövalye dostluğu.

Tristan, Dük Hoel’in düşmanı kont Reol’ü savaş meydanında dize getirmesinin ardından Dük kızı ak elli Iseut’i ona önerir. Tristan şimdi iki kadın arasında kalır. Ama bu sıkıntılı durumda kendisinin hiçbir payı yoktur! Ne güzel... Dük bunu Tristan’ın yaptıklarına karşı bir tür borç ödemesi olarak görmektedir. Tristan, dükü kırmamak içn öneriyi kabul eder, ama tercihi ona mutluluk getirmez. İki Isueti de mutsuz etmesi acısını daha da büyütecektir.

Tristan acısını ak elli Isuet’in kardeşi şövalye dostu Kaherdin ile paylaşır. Bu acı başka hiçkimse ile paylaşamayacağı bir acıdır. Şövalye dostluğunun önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Şövalye dostu onun dersini anlar ve kardeşi ile acısı yüzünden birlikte olmayı reddeden Tristan’a yardım etmeye karar verir. Yanlarına en sadık birer adamlarını da alarak yola koyulurlar.

Kaherdin ve Tristan, kral Marc’ın ülkesine ulaştıklarında kral bir av partisine gitmektedir. Betimlemenin çekiciliği av partilerine ne denli önem verildiğini bir kez daha ortaya koymaktadır: “Önden kral Möarc’ın alayı geliyordu: Güzel bir sıra içinde konakçı subaylar, mareşaller, ahçılar, içki görevlileri, av köpeklerini götüren uşakları, sol yumrukları üzerinde şahinleri tutan doğancılar, sonra şövalyeler, avcılar, baronlar, hepdi ağır ağır gidiyor, değerli taşlarla süslenmiş eyerli atlar üzerinde ikişer ikişer gidişleri göze pek hoş görünüyordu.” . av partileri onlar için yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Av partileri düzeni ve sunumu da oldukça şatafatlıydı; şavaçıların eğitimi yanında bu bir tür iktidar/ zenginlik göstergesi veya gösteridir.

Trinstan, kılık değiştirip Sarışın Isuet’i görmek ister. Bir soytarı kılına girer. Ancak Iseut onu tanımaz ve kovdurur.Artık onun için hiçbirşeyin önemi yoktur. Soytarı/ ya da deli kılığına girerek saraya gider. Delilerin ayrıcalıklı bir toplumsal yeri vardır, alay konusudurlar: “ Bir soytarı, bir deli kılığına bürüneceğim, bu delilik büyük bir akıllılık olacak...Beni sevda delisi sanan benden akıllısı bulunacaktır elbet, evinde daha delisi olan da beni soytarı deli sanacaktır.”Tristan deli kılığında bir çomak sallayarak şatonun kapısına gelince uşaklar, seyisler çevresine toplandılar, kurt kovalar gibi arkasından koştular: “ Deliye bakın Yuh! Diye haykıraraküzerine taş attılar, sopalarıyla saldırdılar. Delilerin toplumsal konumu ile ilgili olarak bu davranışlar oldukça ilgi çekici. Iseut onu tanıyamaz. Çünkü Tristan güzeldir, şövalyelerin en iyisidir. Oysa bu adam iğrenç ve biçimsizdir. Tanrı onun belasını versin, ilenç olsun doğduğu saate, denizlerin derin dalgaları içinde onu boğacağına buraya getiren gemiye ilenç olsun! Diye tepkilerde bulunur.

Tristan deli rolünü pek güzel oynar. “Ah Iseut, çok seven zor unutur. Geniş ve duru sularla akan, çevreye yayılan, bol suyu olan bir kaynak ne güzel, ne değerli şeydir Iseut; kuruduğu gün, artık hiç kimse kalmaz. Tükenen bir aşka benzer artık”.Daha önce kraliçeye bıraktığı ve uzun zamandır kimseye ilgi göstermeyen köpeği Husdent, Tristan’ı tanıması ile yeniden Iseut ile kucaklaşır. Soytarı bir süre kraliçe ile birlikte kaldıktan sonra, ondan ayrılır ve Brötanya’ya döner. Brötanya’daKaherdin’e yardım için bir baronla savaşmak zorunda kalır. Tristan, Boron ve yedi kardeşini de öldürür ancak kendisi de zehirli bir mızrak yarası almıştır. Sayısız hekim gelip yaralarına bakar, ancak hiçbiri onu zehirden kurtaramaz. Tristan gittikçe kötüleşir, zehir bütün vücuduna yayılır. Rengi solar ve kemikleri görünmeye başlar. Bunun üzerine Kaherdin Kraliçe Iseut’ü çağırmak üzere yola koyulur. Tristan yatağından kalkamayacak kadar bitkindir; Kaherdin’den kraliçeyi getirmeyi başarırsa gemisine beyaz, getirmeyi başaramazsa siyah yelken çekmesini ister. Kraliçe gelmeyi kabul etmesine rağmen, yolculuk sırasında çıkan fırtına yolculuğu oldukça uzatır. Tristan, yatağındadır. Ak elli Iseut gemiyi görür, yelkeni beyaz olmasına rağmen Tristan’a siyah olduğunu söyler. Tristan’ın acısı uzun sürmez ve hemen ölür. Sarışın Iseut ise karaya adımını atar atmaz, Tristan’ın yanına gider, başucunda duran ak elli Iseut’u çekerek, ona yaklaşır ve soğuk bedenine dayanıp canverir. İhanetin bedeli bir kez daha ödenmiştir.

Pek çok kez çeşitli edebi türlerde yinelenen bu sahneler, günlük yaşamımıza ne denli uygun? İnsanın mutluluk arayışı ile kusursuz yaşam ve soylu tavırların birbiri ile ne kadar örtüşebiliyor. Hepimiz bir parça Tristan ve bir parça İsuet olmayı öğrenmedik mi? Aşkımızın faili inanın ki biz değiliz mi demeliyiz?

Son.