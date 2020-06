Bir Oturuşta Bitirebileceğiniz 24 Akıcı Kitap

Kitap okuma alışkanlığı edinmek istiyorsanız sürükleyici kitapları okuyarak başlayabilirsiniz. Duru Görgülü Duru Görgülü

Kitap okumak ufkumuzu açar ve bizi bambaşka dünyalara götürür. Her yeni kitapla farklı bir evrenin kapısını açarız. Ancak okumaya başladığınız kitabın sizi içine çekmesi şart. Bazı kitapları elinize aldığınız andan itibaren bırakmakta zorluk çekersiniz. Bazılarını ise iki sayfa okuduktan sonra bir kenara koyarsınız ve devam edemezsiniz. Eğer kitap okuma alışkanlığı edinmek istiyorsanız sürükleyici kitapları okumak sizin için daha faydalı. Konusu ve kurgusuyla sizi içine çeken, elinizden bırakmak istemeyeceğiniz 24 akıcı kitabı yazdık. İşte akıcı kitaplar…

1. J. D. Salinger – Çavdar Tarlasında Çocuklar

Çavdar Tarlasında Çocuklar J.D. Salinger’in tek romanı. Eser ilk olarak 1951’de Birleşik Krallık ve ABD’de basıldı. “Modern zamanların başyapıtı” olarak değerlendirilen kitap, ahlak değerleri dışında kaldığı gerekçesiyle ABD’nin bazı tutucu bölgelerinde uzun süre yasaklı kaldı. Kitap ergenlik döneminde okuldan atılan bir çocuğun evinden de uzaklaşmasını konu ediniyor. Ergenlik döneminde olan çocuğun dünyayı algılayış biçimi samimi bir dille okuyucuya aktarılıyor.

2. George Orwell – Hayvan Çiftliği

Edebiyat dünyasının klasiklerinden biri olan Hayvan Çiftliği, 1945 yılında yayımlandı. İngiliz Yazar Orwell’ın en çok okunan kitaplarından olan Hayvan Çiftliği fabl türünde kaleme alınan bir eser. Kitapta bir çiftlikte yaşayan hayvanlar üzerinden anlatılan hikayede 1917 yılında gerçekleşen Ekim Devrimi’ne de gönderme yapıyor. Roman, devletleri, yönetim biçimlerini ve toplumları sembolik olduğu kadar sade bir anlatımla ele alıyor.

3. Tess Gerritsen – Cerrah

Hem bir doktor hem de bir yazar olan Dr. Tess Gerritsen, polisiye gerilim türünün en iyi yazarlarından biri. 2001 yılında yazıp yayınladığı Cerrah kitabı ise Dedektif Jane Rizzoli ve Dr. Maura Isles ikilisinin maceralarının başladığı serinin ilk kitabı. Kitapta soluksuz okuyacağınız bir cinayet soruşturması anlatılıyor. Gerritsen, doktor olmasının avantajını kullanarak cinayetleri anlatırken inanılmaz detaylar veriyor.

4. Elif Şafak – Aşk

Elif Şafak’ın Mart 2009 tarihinde yayınladığı Aşk kitabı, dünya çapında çok sattı ve 30’dan fazla dile çevrildi. Özellikle yayınlandığı dönem en çok satanlar listesine giren Aşk, biri günümüzde diğeri ise 13. yüzyılda geçen iki hikayeyi anlatıyor. Kitapta Ella Rubinntain isimli bir kadının, tasavvuf felsefesini konu alan tarihi romanını değerlendirirken kitaptan etkilenmesi ve o kitabın Ella’nın hayatına yön vermesi anlatılıyor. Aşk, akıcı kitaplar arasında yer alıyor.

5. Chevy Stevens – Obsesif



Nisan 2015’te yayınlanan bu kitap gerilim romanlarından hoşlananların elinde bırakamayacağı bir kitap. Kitap, 32 yaşında bir emlakçı olan Annie O’Sullivan’ın kaçırılmasını ve ardında gelişen olayları konu ediniyor. Genç kadın, bir psikopat tarafından kaçırılıp uzun süre herkesten uzak bir yerde alıkonuluyor. Ancak neden kaçırıldığını öğrenmek için yaşadıklarını analiz etmeye çalışıyor.

6. John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar



Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’in ilk kez 1937 yılında yayınlanan kitabı; çiftlikten çiftliğe dolaşarak çalışan iki yakın arkadaşı odak noktasına alıyor. Fareler ve İnsanlar iki yakın arkadaşın başından geçen olaylar üzerinden şekilleniyor.

7. Jose Saramago – Körlük



Akıcı kitaplar listemizde yer alan bir diğer kitap ise 1998 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olan Jose Saramago’nun en ünlü romanlarından biri olan Körlük. Körlüğün bir salgın hastalık gibi yayıldığı bir toplumda geçiyor. Salgının yayılmasıyla toplumda panik ve korku hakim oluyor. Son derece akıcı olan Körlük kitabının ardından yazar bu kitabın devamı niteliğinde olan “Görmek” kitabını da yazdı.

8. Gündüz Vassaf – Cehenneme Övgü



Gündüz Vassaf’ın yazdığı bu kitap, kişiyi bilinci dışında etkileyip baskı altına alan totalitarizmin, günlük yaşama etkilerini konu alıyor. Kitap herkesin kendisini sorgulamasına sebep olacak kadar kışkırtıcı.

9. Paul Auster – Brooklyn Çılgınlıkları



Günümüzün en başarılı yazarları arasında gösterilen Paul Auster’ın bu romanı 2005 yılında yayınlandı. Brooklyn Çılgınlıkları üç kişinin Brooklyn’de kesişen yaşamlarını konu ediniyor. Oldukça ilginç ve eğlenceli olan bu kitap da akıcı kitaplar listemizde yer alıyor.

10. Amin Maalouf – Semerkant

1988 yılında yayınlanan bu roman, Ömer Hayyam’ın Rubaiyat adlı elyazması eserinin 1072 yılında Semerkant’ta başlayan ve 1912’de Titanik’te biten hikâyesini ele alıyor. Son derece akıcı olan bu roman ilk çıktığı günden bu yana her dönem popüler oluyor.

11. Khaled Hosseini – Bin Muhteşem Güneş

2007 yılında yayınlanan Bin Muhteşem Güneş, yazarın ilk romanı olan Uçurtma Avcısı gibi oldukça akıcı. Yazar Bin Muhteşem Güneş isimli romanında yolları kesişen ve aralarında muhteşem bir dostluk olan iki kadının hikayesini konu ediniyor.

12. Sabahattin Ali – İçimizdeki Şeytan

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Sabahattin Ali’nin 1940 yılında yayımladığı İçimizdeki Şeytan, elinden bırakmadan tek solukta bitirebileceğiniz kitaplardan biri. Yazar kitapta toplumun insan kişilikleri üzerindeki etkisini ve baskısını konu ediniyor. Sabahattin Ali, güçsüz insanın “kapana kısılmışlığını” gösteriyor.

13. Stieg Larsson – Ejderha Dövmeli Kız

Steig Larsson’un Milenyum Serisinin ilk kitabı olan Ejderha Dövmeli Kız polisiye türünde. İsveçli yazarın kitabı çok uzun süre çok satanlar listesinde kaldı. Ne yazık ki yazar kitaplarının başarısını göremeden 50 yaşında hayata veda etti. Ejderha Dövmeli Kız, muhteşem kurgusuyla elinizden bırakamayacağınız bir kitap.

14. Ahmet Ümit – Kukla

Ahmet Ümit, Türk edebiyatının değerli isimlerinden biri. 2002 yılında yazdığı Kukla isimli gerilim romanı ise yazarın en akıcı kitapları arasında yer alıyor. Kitapta, yıllar sonra karşılaşan iki üvey kardeşin hayatları ve hikayeleri anlatılıyor. İki kardeşten biri tetikçi diğeri eski gazeteci olunca kitap da bir hayli dikkat çekici oluyor.

15. Agatha Christie – On Küçük Zenci

Polisiye edebiyatın en önemli isimlerinden biri olan İngiliz yazar Agatha Christie’nin edebiyat tarihine kazınan pek çok başarılı kitabı bulunuyor. Ancak On Küçük Zenci ayrı bir yere sahip. Yazarın en akıcı kitapları arasında yer alan On Küçük Zenci, her birinin gizledikleri ve korktukları sırları olan on kişinin bir adada hapsolması ve sırlarıyla yüzleşmelerini konu ediniyor. Asıl esrarengiz olan ise on kişinin teker teker ölmeye başlaması.

16. Gayle Forman – Bırak Beni

Gayle Forman tarafından yazılan duygusal kurgu tarzındaki bu roman, akıcı kitaplar listesinde yer alıyor. Kitap, orta yaşlardaki bir ev kadının hayatına, yaşadığı zorluklara ve kabuğundan çıkma hikayesine odaklanıyor. Yazar ana karakterinin üzerindeki baskıyı her yönüyle çok iyi anlatıyor.

17. Hakan Günday- Kinyas ve Kayra

Hakan Günday’ın 2000 yılında yazdığı ilk kitabı olan Kinyas ve Kayra, Türkiye’de pek yaygın olmayan yeraltı edebiyatının örneklerinden biri. Yazarın akıcı kalemi biraz ağır ve psikolojik bir hikayede okuyucularla buluşuyor. Hakan Günday Kinyas ve Kayra’da iki Türk gencinin Afrika’da başlayıp Amerika’ya sıçrayan, oradan Türkiye’ye uzanan, şiddet ve cinsellikle yüklü hayatını anlatıyor.

18. Sally Rooney – Normal İnsanlar

Akıcı kitaplar listemizde yer alan bir diğer kitap da Sally Rooney’in Normal İnsanlar isimli kitabı. Diziye de uyarlanan Normal People, duygu yüklü ama bir o kadar da yalın bir aşk hikayesini anlatıyor. Connell ve Marianne karakterlerinin aralarındaki arkadaşlığa, aşka ve çekime odaklanan kitabı elinizden bırakamayacaksınız.

19. Zülfü Livaneli – Kardeşimin Hikayesi

2013 yılında yayımlanan bu kitap, emekli olduktan sonra bir sahil kasabasına taşınan sessiz ve sakin bir hayat süren Ahmet Arslan’ın bir tanıdığının öldürülmesi ile tanıştığı gazeteci kıza hayatını ve kardeşinin hayat hikayesini anlatmasını konu ediniyor.

20. Michael Ende – Momo

Ocak 1973’te yayınlanan bu roman edebiyat dünyasının kült kitapları arasında yer alıyor. Kitap, büyük bir kentteki h tiyatro harabelerinde yaşayan Momo isimli küçük bir kızın, insanların zamanını çalan gruba karşı verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Momo kitabı ile yazar Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görüldü. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrildi ve tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satıldı.

21. Maud Ankaoua – Bugün Kalan Hayatimin İlk Günü

Maud Ankaoua’nun “Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü” isimli kitabı Fransa’da en çok satanlar arasına girdi. Kitap, ruhunuzu dinlendiren bir öyküye sahip. Elinizden bırakamayacağınız bu kitabın baş karakteri Maëlle. Her şeyi kontrol altında tutmaya çalışan Maëlle kendi mutluluğunu bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

22. İhsan Oktay Anar – Puslu Kıtalar Atlası



1995 yılında yayılan bu roman da klasikler arasında yer alıyor. Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar’ın ilk romanı olma özelliği taşıyor. Puslu Kıtalar Atlası, ana tema olarak varlığın gerçekliğini ve kurgusallığını sorguluyor. Roman boyunca sorgulayıcı bir dil ön planda tutuluyor. Romanın ana karakteri olan Uzun İhsan, okuduğu bir kitabın etkisinde kalarak sürekli varlığın gerçek mi yoksa düş mü olduğunu sorgulamaya başlıyor.

23. Doktor Jivago – Boris Pasternak

Bir solukta okuyacağınız bu kitap, Sovyet yazarı Boris Pasternak’ın Rus Devrimi sırasında geçen en ünlü romanı. Boris Pasternak bu tek romanıyla 1958 Nobel ödülünü kazandı. Romanda, devrim sırasındaki bir aşk hikayesi çarpıcı bir dille ele alınıyor.

24. H.G. Wells – Zaman Makinesi



1895 yılında yayınlanan ve bilimkurgu türünde olan bu kitap bilimkurgu türünün klasikleri arasında yer alıyor. Distopik ögeler barındıran bu kitapta H.G. Wells, henüz görelilik teorisi bulunmadan, kuantum teorisi ortaya atılmadan dört boyutlu zamandan bahsediyor.