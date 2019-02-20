Bir günde iki sergi birden açılacak

YDÜ’de bir günde iki sergi sanatseverlere kapılarını açacak. Türk ressamların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi” yarın Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim tarafından yarın açılacak. Aynı gün Türkmen ressamların sergisi de Eğitim Bakanı Özyiğit tarafından açılacak

Türkiye’den 15 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 40 eserin sergileneceği “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”, Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim tarafında açılacak.

Türkiye Sanatçıları Sergisi’nin açılışı, 21 Şubat 2019 Perşembe günü, saat 17.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda gerçekleşecek. Yağlı boya teknikleri kullanılarak hazırlanan 40 eser daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.

Farklı Tarz ve Ekolleri Yansıtan Ressamlar Erserlerini Sergileyecek…

Türkiye'den çağdaş sanatta kendi özgün anlatım dilleri ile yer edinmiş 15 sanatçının farklı tekniklerde yapmış oldukları 30 eseriyer alacağı sergi de; Zafer Gençaydın, Hüsnü Dokak, Devabil Kara, İbrahim Çiftçioğlu, Cebrail Ötgün, Mehmet Yılmaz, Atila İlkyaz, Cezmi Orhan, Bünyamin Özgültekin, Atila Atar, Hayri Esmer, Erdal Aygenç, Erdoğan Ergün, Yücel Yazgın, Gökhan Okur’un eserleri sergilenecek.

BİR GÜNDE İKİ SERGİ BİRDEN AÇILACAK

Kişisel ve karma bir çok sergiye ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Türki Cumhuriyetlerden sanatçıların hazırladığı eserlerden oluşan resim sergilerini de sürdürüyor.

Sanatsal aktiviteler açısından oldukça zengin organizasyonlara ev sahipliği yapan müze, şimdi de her biri birbirinden değerli olan eserlerin yer aldığı eşzamanlı iki yeni sergiyi sanatseverlere sunuyor.

Müze bir günde Türkmen Sanatçıların Sergisi ile Türkiye’den ressamların özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan sergilere ev sahipliği yapacak. Bu sergilerle sanatseverler ve sergi izleyicileri farklı tarzlarda ve değişik tekniklerde hayat bulmuş onlarca tabloyu görme imkanı bulacak.

6 Türkmen ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 40 eserin sergileneceği Resim Sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından açılacak. Türkmenistan Sanatçıları Sergisi'nin açılışı, 21 Şubat Perşembe günü, saat 09.00'da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında gerçekleşecek.

Yağlı boya teknikleri kullanılarak hazırlanan ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan 40 eser daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü Müzeler bölgesinde kurulan ve kurulduğu günden itibaren yoğun bir şekilde kültür ve sanat faaliyetlerini yürüten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi, Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi'nin ardından Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Türkmen ressamların, tarihsel ve kültürel güzelliklerini tuvale yansıtarak oluşturduğu eserler ile Türkmen Türklerinin kültür birikimleri sergilenecek. Tuval üzerine yağlı boya çalışmaların yer alacağı sergide, ülkenin kültürel ve tarihi mirası tanıtılarak yaşatılacak.